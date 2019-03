En CuliacÃ¡n comparten informaciÃ³n para sobrellevar el robo de autos

En Culiacán comparten información para sobrellevar el robo de autos

Distintas autoridades y un experto en seguros de auto compartieron algunos consejos y buenas prácticas para mitigar los daños ligados al despojo de vehículos

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Distintas figuras relacionadas a la investigación y manejo del robo de vehículos en Culiacán, se dieron cita en el informe mensual de Semáforo Delictivo para dar sugerencias sobre este asunto que cotidianamente aqueja a los ciudadanos.

De acuerdo con cifras presentadas por Rosy Jacobo, directora de este organismo en Sinaloa, durante febrero hubo 530 delitos en el estado, 227 de los cuales fueron robos de vehículos; es decir, el 43 por ciento.

Según el agente Juan Francisco Monjardín Zazueta, coordinador de la Unidad de robo de vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, los delincuentes están migrando hacia robos hechos en cocheras.

“Por lo regular el despojo de vehículos, en el modus operandi de los delincuentes que se ha estado disparando un poco, es cuando el propietario llega a su domicilio. Ahí es cuando aprovechan al momento para entrar a la cochera y despojar el carro. Tenemos un 30 por ciento de robos que son en domicilio y el 70 por ciento ocurre en la vía pública”, asegura.

Para José Luis Coto Castelán, coordinador de la Unidad especializada en investigación de robo de vehículos, de la Fiscalía General del Estado, es crucial que el ciudadano víctima de robo haga una denuncia formal teniendo a la mano los datos de su vehículo.

“Es muy importante la cultura de denuncia. Y un punto muy importante es que en cuanto se es víctima de robo de vehículo, tratar de informarlo de inmediato al 911”, opina.

“Para eso es importante saberse las placas del vehículo, porque hay veces que el 911 recibe los reportes y la persona afectada ni siquiera recuerda qué placas porta su vehículo”, añade.

El coordinador de esta Unidad creada en mayo de 2017 compartió ante los asistentes del evento la estructura con la que funcionan.

“Nuestra Unidad está compuesta por aproximadamente 40 agentes de investigación, los cuales se dividen en grupos de investigación y grupos de reacción; tenemos seis grupos de investigación y tenemos cinco grupos de reacción. Así como tenemos un Área de inteligencia y tenemos un grupo encargado de los ministerios públicos. Asimismo, se cuenta con cinco peritos especializados en vehículos”, explica.

Por otro lado, Minerva Anaya Castro, agente del Ministerio Público asignada a la Unidad de robo de vehículos, comparte una serie de requisitos que cualquier víctima de un despojo debe conocer.

“Cuando los carros no tienen seguro, puede presentar la ciudadanía una copia de la factura, pedimento de importación o cualquier documento que tengan del vehículo. Se les pide también copia de alguna identificación, inclusive la que sea, pues mucha gente no cuenta con una identificación oficial: puede ser el gafete de un trabajo, licencia de conducir o inclusive el gafete del Seguro Social o del Issste”, comenta.

“Inclusive a veces ni les exigimos el documento original, con una copia del documento. Es muy importante esto porque mucha gente dice traer los documentos originales en el vehículo. Ojo: los documentos originales nunca deben de ir en el vehículo, únicamente deben ser copias. La tarjeta de circulación sí es obligación que se traiga”, advierte.

“Y claro, algún documento donde venga la placa. ¿Y por qué insistimos en la cuestión de la placa? Porque mucha gente nos dice 'Es que yo me sé la placa, y es esta', y nosotros tenemos que confiar en la información que la persona nos está dando. Pero para nosotros es muy importante la documentación porque llevamos un reporte de robo a nivel nacional, y si la gente me proporciona una placa mal yo puedo afectar a otro vehículo y su propietario”, señala.

También comparte los requerimientos que deben cumplir las personas que sí tienen asegurado su automóvil.

“En cuestión de cuando un vehículo es asegurado, desde el momento en que presenta la víctima la denuncia les preguntamos si ahí mismo se lo robaron y si él mismo es el dueño. Si es el mismo dueño, de una vez cumplimos todos los requisitos para que sea una solo diligencia y ya nomás entregarle copia certificada para que haga el trámite ante la aseguradora”, comenta.

“Les pedimos alguna identificación, de igual manera, copia de la póliza para que vaya agregada en la diligencia y, como por lo general son vehículos de reciente modelo que la gente las tiene a crédito, les pedimos una copia certificada. Aquí en Culiacán no hay ningún problema con las empresas automotrices: va la gente a la empresa y le expiden su copia certificada de la factura”, asegura.

Otro de los panelistas, el representante de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), José Lucano Barraza Tamayo, señala que considera injusto que las víctimas de robo además tengan que pagar la pensión del corralón.

“Todo mundo sabemos que aquí en Culiacán los corralones son privados; la Fiscalía no cuenta con un corralón propio. Hay un programa a nivel nacional de OCRA que, en coordinación con las Fiscalías de los estados, propone que nos den un terreno en el cual OCRA acondiciona un corralón con oficinas para las unidades de robo de vehículos, para así agilizar los tiempos la recuperación de esa unidad y que el ciudadano no pague ni un cinco por esa pensión: ahorita está en un promedio de 60, 70 pesos diarios... y créanme que le recuperación no es tan rápida como quisiéramos”, apunta.

También señala que la ciudadanía de la región suele recurrir a malas prácticas para hacer valer su seguro.

“Ahorita se da que, en algunos choques, cuando el ciudadano va en estado inconveniente, con algunas copas, se asusta. Y dice, 'Bueno, pues si ya choqué lo reporto chocado... pero como vengo borracho, pues el ajustador me va a ver así y no me va a pagar la aseguradora'. Entonces algunas personas lo reportan como robado”, asegura.

“Y también hay personas que se roban un vehículo y dicen que se lo robaron. Entonces por eso las aseguradoras ahorita están previniendo y hacen una entrevista, de diferentes formas, a la persona que está diciendo que le robaron su unidad. Y sí se han detectado que hay fraudes. No lo podemos decir en un porcentaje muy preciso, pero podemos decir que puede ser un dos o tres por ciento de autorrobos”, indica.