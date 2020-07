En CuliacÃ¡n, declaran sesiÃ³n permanente del Consejo de ProtecciÃ³n Civil por temporada de lluvias

En Culiacán, declaran sesión permanente del Consejo de Protección Civil por temporada de lluvias

Ayer se anunció que el municipio ya cuenta con 57 albergues habilitados para la temporada de lluvias, mismos que se encuentran distribuidos en la ciudad y sindicaturas

Belem Angulo

Debido al inicio del periodo de lluvias, ciclones, huracanes y depresiones tropicales en la región, se convocó al Consejo Municipal de Protección Civil para instalar sesión permanente del mismo y determinar medidas para prevenir y proteger a la población del municipio.

"Para efecto de estar a alerta respecto a cualquier contingencia que pueda sucitarse durante esta temporada de lluvias, me permito declarar a este consejo municipal en sesión permanente", formalizó el Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Lo anterior ocurrió durante una reunión virtual celebrada el día de hoy en la que estuvieron presentes autoridades educativas de la Universidad Autónoma de Occidente y del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, representantes de cámaras de comercio como CANACO y CMIC, y también funcionarios de nivel estatal pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social y el titular de Protección Civil del Estado, Juan Francisco Vega Meza.

De igual forma, Marco Antonio Martínez de Alba, director de la Unidad Municipal de Protección Civil y Óscar Guinto Marmolejo, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal participaron en la reunión.

“Se activará alguno de acuerdo a los protocolos, si vemos que hay posibilidad de inundación, si vemos que se nos viene algún huracán, que ojalá que no, entonces ya activaremos el albergue, invitaremos a la población a que en su caso se use el albergue o bien, de acuerdo a la situación, si no hay riesgo, permanezca en casa”, dijo Martínez de Alba, titular de Protección Civil Municipal.

“En caso de que nos venga alguna contingencia, lo que debemos de tener es primero nuestro plan familiar, nuestro plan familiar es qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a reunir, dónde nos vamos a reunir y cómo vamos a actuar”

Estrada Ferreiro agregó que están por finalizar las labores de desazolve y limpieza de canales en el municipio gestionadas por la autoridad local.

"Ya hace más de un mes iniciamos con la limpieza y desazolve de los drenes y canales de la ciudad de Culiacan, y algunos de sindicaturas también. Hasta esta fecha están casi al 100 por ciento los trabajos concluidos", dijo.