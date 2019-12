En CuliacÃ¡n, denuncian amenazas de embargo por parte de Infonavit; buscan hacer efectivos beneficios que anunciÃ³ AMLO

En Culiacán, denuncian amenazas de embargo por parte de Infonavit; buscan hacer efectivos beneficios que anunció AMLO

Alrededor de 50 personas en Culiacán buscan acceder al beneficio que anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador para aquellos usuarios de Infonavit que ya han pagado el 90 por ciento de su crédito, sin embargo, se han topado con trabas y amenazas

Karen Bravo

CULIACÁN._ Usuarios de Infonavit denunciaron amenazas de embargo al intentar hacer válido el beneficio que anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador para aquellos que han pagado el 90 por ciento de su crédito adquirido.

En Culiacán son aproximadamente 50 personas que desde el mes de febrero están buscando acceder a este beneficio, sin embargo, se han topado con amenazas de embargo y trabas que no les permiten continuar con el proceso, denunció Francisco Peña, uno de los afectados.

“Nosotros nos consideramos víctimas porque consideramos que ya hemos pagado suficiente tiempo como para que nos empiecen a liberar las escrituras y qué es lo que pasa, pues que el Infonavit no quiere, no quiere y no quiere, ya hemos ido y no, tenemos que seguir pagando hasta los 30 años”, explicó.

Francisco compró su casa hace 22 años en poco más de 100 mil pesos, hasta el mes de junio él había pagado cerca de 300 mil pesos por su crédito y con la negativa de poder acceder al beneficio que expuso el Presidente.

“Nos siguen embargando, nos siguen amenazando, nos siguen mandando documentos y nosotros es lo que estamos buscando que tengan una consideración, o están engañando al Presidente porque no le están informando bien o el Director General del Infonavit no lo está informando bien”, denunció.

Además de Francisco, el resto de los afectados han recurrido a la asesoría legal para poder acceder al beneficio y con ello también ha dirigido oficios a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al Gobernador Quirino Ordaz Coppel y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atiendan el caso.

“Sí queremos pagar, pero queremos saber bien, bien qué es lo que estamos pagando”, señaló Francisco.