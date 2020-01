En CuliacÃ¡n denuncian cobros irregulares en el Predial y cobranza de empresa fantasma

En Culiacán denuncian cobros irregulares en el Predial y cobranza de empresa fantasma

Daniel Cebreros Ordónez, presidente de la Asociación Política de Abogados de Sinaloa, denunció presuntos cobros irregulares que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Culiacán con un despacho que aparentemente no existe

Karen Bravo

El Ayuntamiento de Culiacán está llevando a cabo cobros irregulares con un despacho que aparentemente no existe, denunció Daniel Cebreros Ordónez, presidente de la Asociación Política de Abogados de Sinaloa.

“El Ayuntamiento está cobrando por concepto de notificación a los deudores de 800 a mil 450 pesos, esto es la primera notificación que se da se cobra 800 pesos y en caso de que no vayan los citados pues se les aumenta casi 600 y feria (pesos)”, informó.

“Ese cobro desde mi punto de vista es irregular porque en primer lugar los cobros se pactan entre dos partes y aquí el Ayuntamiento está cobrando al uso chino, abusando de su poder, de la jerarquía que tienen y obviamente perjudicando la economía de la gente”, dijo.

Es decir, el Gobierno Municipal está mandando notificaciones a los ciudadanos morosos que no han pagado el predial; sin embargo, esta actividad la está llevando a cabo un despacho particular y no los notificadores que tenía el Ayuntamiento y que fueron despedidos en esta administración, asegura el litigante.

“Parece que lo hicieron a propósito para dárselos a un despacho, que por cierto ese despacho que dicen ellos que se les dio ese cobro, está todavía en veremos porque ni siquiera tiene razón social, no tiene oficina, no tiene nada, al parecer es un despacho fantasma”, expuso.

“Es ilegítimo, es irregular ese cobro porque el único que puede ordenar un cobro son los tribunales, son los órganos jurisdiccionales”, añadió.

Cebreros Ordóñez dijo que han sido detectados muchos casos en los que a los ciudadanos se les cobra de más el predial por las notificaciones que hizo el despacho.

Aclaró el abogado que éstas llegan en hojas que no están membretadas y en ocasiones solamente les dejan recados con los vecinos cuando no encuentran al titular del domicilio.

Señaló que para denunciar estas irregularidades los ciudadanos deben acudir a Contraloría del Ayuntamiento y exhortó a la síndica procuradora a tomar acciones en el asunto.