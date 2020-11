En Culiacán, el Buen Fin cumplió su objetivo; hubo reactivación económica: Canaco

Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo indicó que se respetaron los protocolos de sanidad, y de acuerdo a los reportes preliminares las ventas fueron similares a las del año pasado

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El Buen Fin fue un éxito, ya que se reactivó la actividad económica, se respetaron los protocolos para evitar contagios de Covid-19 y de acuerdo a reportes preliminares, al menos se llegó al 90 por ciento de ventas respecto al año pasado, afirmó Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán.

El empresario sostuvo que aún están recabando información para determinar si se alcanzó a llegar a los 118 mil millones de pesos que se propusieron recaudar en el país derivado del Buen Fin, pero hay dos cosas que sí se puede decir que se cumplieron: el respetar los protocolos de sanidad y la reactivación económica.

"Hemos cumplido con dos objetivos, el primer fue que lográramos el inicio de la reactivación de la economía y en efecto se logró dar una gran movilidad a los inventarios de la mayoría de los establecimientos, de la planta productiva, que no se habían podido mover por las prohibiciones qu había por la pandemia...se logró mover el inventario, se movió la economía y eso fue para nosotros muy importante", mencionó.

"El otro objetivo era en lo que a la prevención de la salud se refiere, no arriesgarse, no arriesgar a a población a contagiarse con tumultos o concentraciones de personas, al hacer este evento en 12 días en lugar de cuatro fue para distribuir a la gente que acudía a los establecimientos, a las plazas o los comercios a hacer sus compras, y no fueran con el riesgo de contagiarse...afortunadamente se protegió a la población con la observancia de los protocolos y tuvieron más tiempo de salir sin prisa, arriesgarse a contagiarse", añadió.

Sobre el tema financiero, Castro Blanco detalló que cuando menos se llegó al 90 por ciento de la venta esperada, comparándola con la que hubo en el 2019.

"Traíamos como meta lograr un ingreso en el comercio por el orden de los 118 mil millones de pesos a nivel país, 2 mil 950 millones en el Estado y 963 millones en el municipio de Culiacán, y en los pronósticos que hemos hecho preliminares si le llegamos al 90 por ciento de la meta como mínimo", indicó.