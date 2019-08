En CuliacÃ¡n, el icÃ³nico cafÃ© restaurante Bistro MirÃ³ baja cortinas; pero las volverÃ¡ a abrir

En Culiacán, el icónico café restaurante Bistro Miró baja cortinas; pero las volverá a abrir

La vieja casona en la que desde hace 17 años se encuentra Bistro Miró, a partir del 5 de agosto dejará de ser el lugar en el que se ubique el café restaurante

Istar Meza

En Culiacán hay un café restaurante que desde hace 17 años se ubica por la calle Rafael Buelna, en una de las viejas casonas, de las primeras que se desarrollaron en el sector Centro; a partir del 5 de agosto bajará sus cortinas en el sitio que se convirtió en un ícono de la ciudad, para buscar una nueva ubicación.

La marca Bistro Miró se convirtió en referente, porque como en su lema lo dicen, siempre han buscado ser un lugar donde se comparta y se disfrute la vida; nació de la idea de ser un restaurante de alta calidad, pero sin mesas puestas con cubiertos en tela, con manteles, sino un ambiente casual, de diario, estilo mediterráneo adaptado a Sinaloa, concepto que se aceptó muy bien.

Rafael Jiménez Wong, director general, explica que llegó un momento de evolución, pero no hubo una buena alineación con los propietarios del edificio, ni para la compra del inmueble, ni para hacer cambios en la infraestructura, por lo que se tomó la difícil decisión de cerrar las cortinas y buscar una re-ubicación que les permita la renovación del concepto.

“Hicimos una propuesta para adquirir el inmueble y detonar así nuevos aspectos de Bistro Miró, crecer la marca y la propuesta de valor, refrescarla; pero no pudimos llegar a un acuerdo con los actuales dueños del bien, entonces, por eso está Bistro Miró cerrando, sin embargo no significa que va a desaparecer, va a quedar simplemente como en un stand by, mientras, estaremos impulsando el café de especialidad”, detalló.

Rafael reconoce que Bistro es mucho más que un café restaurante, dice que saben es un lugar, un ambiente, un estilo de vida para todos los que son parte de la familia, pero es cerrar un ciclo en ese lugar para Bistro Miró.

“Estamos ahorita en pláticas para ver dónde nos re-ubicamos como marca Bistro Miró, con toda la propuesta de Bistro Miró ampliada, mientras tanto tendremos a 50 pasos de aquí la nueva propuesta Tanto Gusto, que se está fortaleciendo”, señaló.

El director general advierte que ha sido un proceso difícil, muy emotivo, porqué ha pasado mucha gente por ahí y la dirección ha pasado por muchas situaciones, crisis y días muy bonitos, agradables; en cuanto al lugar, que precisamente se está dejando en una espera, es porqué saben que Bistro no se puede ubicar en cualquier otro sitio, sino que el lugar a donde se lleven la marca tiene que cumplir con toda la esencia.

“No nos lo podemos llevar a cualquier lugar, estamos buscando una nueva ubicación que nos permita seguir ofreciendo esto y aunque nos cambiemos de lugar podamos recrear esta atmósfera, estas emociones; por eso el hecho de que ahorita estamos haciendo el cambio, no nos estamos llevando la marca Bistro Miró porque es un lugar más pequeño y se tiene la intención de fortalecer la marca de Tanto Gusto”, señala.

Dice que Bistro con todo el balaje de historia se quiere mover a un lugar donde mantenga, conserve o refresque la propuesta, que con esto entra en un proceso de espera o de transición en la idea de ubicarse en otro sitio donde también se genere una propuesta de valor.

Actualmente en la primera sala, acondicionada, hay mesas cuadradas de madera, las obras cuelgan de las paredes, de frente está una pared de cristal que separa de una siguiente sala al exterior, con mesas en otro tono de madera, más oscuras, el estilo es tipo jardín.

Hay un pasillo, por el lateral izquierdo, la puerta para pasar es grande, como tipo fierro, con un diseño antiguo. Al lado izquierdo, pasando la puerta, hay dos salas medianas, contiguas, son privados que se pueden hacer un solo salón grande, del lado izquierdo está la entrada a la segunda sala, jardín.

“Bistro se ha caracterizado desde sus inicios en ser una propuesta pro activa, siempre buscando ofrecer algo nuevo y en estos momentos estamos cumpliendo 17 años y nos hemos mantenido en esta renovación constante sin dejar de lado la tradición que hemos mantenido, creímos que teníamos que hacer algo nuevo en el lugar, sin embargo no pudimos llegar a un acuerdo con los dueños del lugar pero estamos buscando una nueva casa”, explicó.

Una rama de Bistro Miró

Desde hace más de 6 años se hizo una especialización en el café, ya que siempre se ha ubicado como un lugar de buen café, Bistro Miró decidió ser la primera barra de café de especialidad, derivándose en ese entonces la barra Tanto Gusto.

Mientras Bistro Miró baja la cortina en busca de una re-ubicación, Tanto Gusto se independiza y se consolida como un nuevo concepto, una rama que surge del café restaurante, que requiere de todo el impulso de los propietarios.

“Tanto Gusto no suple a Bistro, es un spin off, es un brote del árbol que es Bistro, Tanto Gusto es la especialización que logramos del café, una de las cosas que Bistro logró; desarrollamos la primera barra de especialización de café en Sinaloa y esa línea la estamos intentando fortalecer en un modelo más esbelto con el que podamos llegar a más gente, y Bistro Miró con toda su estructura y balaje lo vamos a re-ubicar en otro lugar”, reitera.

Especifica que aunque en la nueva ubicación no se lleva la marca Bistro Miró, sí proviene de la misma filosofía, la misma intención y convicción de crear cultura, hacer una propuesta de valor con los productos.