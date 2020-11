En Culiacán, el tianguis de los Huizaches no es lo que era

La pandemia de Covid-19 ha impactado al comercio del mundo en muchos sentidos, y los negocios informales no han sido la excepción, y este tianguis que ha estado sin falta cada domingo desde más de 25 años ha sido afectado seriamente

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Derivado de la pandemia de Covid-19 el tianguis de los Huizaches no es lo que era antes, la venta ha bajado, el número de puestos están al 50 por ciento y el miedo de contraer el virus está en quienes visitan este tradicional punto de vendimia.

Por más de 25 años el tianguis se ha extendido por el Bulevar Minas desde la Avenida Patria hasta la Álvaro Obregón, haciendo intersección con la calle Luis Echeverría; sin embargo, derivado de la pandemia de Covid-19, la calle Luis Echeverría no tiene muchos negocios, dado que la autoridad Municipal pidió a los vendedores ambulantes solo ponerse en un 50 por ciento, pero aun así, hay quien se instaló.

Brenda Beltrán González, quien es líder de los vendedores, menciona que hay venta, no como antes, pero sí están llevando algo de recursos a sus casas.

"Lo que pasa es que solamente está laborando el 50 por ciento del tianguis, hace falta el otro 50 por ciento que es de la Avenida Patriotismo (Luis Echeverría) hasta la Obregón, es por eso que está más solo, porque solo es el 50 por ciento, es por orden del Municipio que no nos dejaron poner completo", señala.

"Si estamos vendiendo, no como antes, pero sí estamos vendiendo, te echaría mentiras si te dijera que no estamos vendiendo nada, porque sí, como dicen de eso a nada, lo poco que saque uno está bien", añade.

La vendedora explica que mucha gente no trae cubrebocas, no se toman las medidas, aunque la gran parte de quienes visitan el tianguis lo trae.

"La venta es como todo, alguna gente le va bien a otra mal, dependiendo, ahorita yo creo que como han hecho mucho hincapié con el uso del cubrebocas, mucha gente se le ha dicho que nos apoye, todavía hay clientes que no quieren usar el cubrebocas, la mayoría lo está usando", sostiene.

"Como no hay permiso pues no se han puesto, pero ya se quieren poner, no nos ha dicho el Ayuntamiento todavía, pero pues ya queremos ver eso para que ya se puedan poner porque toda la gente estábamos esperando la temporada alta que le llamamos nosotros, que es la temporada de diciembre-enero", detalla.

Normalmente los puestos inician poniéndose desde las 4:00 hasta las 8:00 horas, regularmente se quitan aproximadamente entre las 13:00 y 16:00 horas, sin embargo ahora desde las 11 se retiran algunas personas, ya que afirman la venta no está bien, sobre todo aquellos que venden ropa y calzado.

"Yo sé que el frutero y la gente que vende comida a lo mejor sí le anda saliendo, pero yo te digo la verdad, es cuando menos he vendido, la gente no se anda animando a comprar ropa, pero pues no queda más que seguirle", menciona un vendedor.