En Culiacán, Fidel regresa con su familia después de 14 años; ‘Fue un encuentro muy emotivo’

Gracias al colectivo Sabuesos Guerreras, dos jóvenes que estaban en Culiacán encontraron a su familia esta semana, después de más de 10 años de no saber de ellos e incluso darlos por muertos

América Armenta

CULIACÁN._ Las vidas de Fidel y Martín han cambiado totalmente, pues después de no ver por 14 y 15 años a sus familias, Sabuesos Guerreras AC les ayudó y estarán junto con los jóvenes que pidieron ayuda en Culiacán, a quienes daban por muertos y no tenían una ficha de búsqueda, parte del grupo que llaman desaparecidos anónimos.

“La familia ya está junta, ya está reunida y fue un encuentro muy emotivo”, detalló Isabel Cruz Bernal, lideresa del colectivo respecto a Fidel, que es de Oaxaca y en el proceso de ayuda para encontrar a su familia, Martín pidió apoyo y así es como en una semana el colectivo de personas que buscan a sus familiares encontró a dos personas desaparecidas y la mejor parte, con vida.

“Fue de casualidad que pasó por la oficina de Sabuesos y lo abordé, le pregunté cómo se llamaba, de dónde era, cosas así y ya me platicó que hace 14 años no sabe de su familia y no recordaba muchas cosas, le pedí permiso para tomar la fotografía y subirla en Facebook y me dijo que sí”, mencionó.

Fue esa misma madrugada que la familia miró la publicación y reconoció a Fidel, se comunicó a los teléfonos de Sabuesos Guerreras para saber de su hijo.

“Ya tenía años que no sabía nada él e incluso pensaba que su hijo estaba muerto y ya de ahí empezamos a platicar y a ver cómo podían ellos venir porque el pueblo se llama Santo Domingo, en Oaxaca, es del Istmo de Tehuantepec, entonces de jalón está la verdad muy, muy lejos”, relató Cruz Bernal.

La falta de recursos por parte de la familia era un impedimento para venir a Sinaloa por Fidel, por lo que se inició la gestión del transporte con la Comisión Estatal de Búsqueda de personas Desaparecidas, pero la respuesta no fue positiva, si bien, el colectivo sabía que no le corresponde a la comisión dar recursos para reencuentros, esperaba que en coordinación con la Comisión de Oaxaca lo pudieran lograr.

“Ahorita gracias a Dios ya tenemos a la familia aquí reunida. Nosotras Sabuesos Guerreras tuvimos que absorber y gestionar ese recurso para que le sea devuelto”, celebró.

Gestionando con Fidel para sacarlo del lugar donde vivía, que estaba debajo de un puente en Infonavit Humaya, decidieron que tenía que ser trasladado a un lugar mejor y con la Comisión Estatal de Búsqueda lograron que se consiguiera el refugio El Buen Samaritano y llegando ahí instalaron y visitaron a Fidel, cuando encontraron a Martín.

“Nos encontramos con la situación de Martín, que él salió llorando de su cuarto pidiendo ayuda y nos acercamos a platicar con él y Martín nos platica que tiene más de 15 años que no ve a su familia y no saben nada de él”, de acuerdo con la representante del colectivo, Martín está postrado en una silla, tiene una embolia, una enfermedad de la que ya no se puede curar y está prácticamente ciego, casi no ve.

Sucedió el mismo procedimiento que con Fidel, se le tomó una foto a Martín y se publicó con la información que él mismo había brindado y su familia en Tierra Colorada, Guerrero, lo vio.

“Afortunadamente ayer sábado se comunicó con nosotros su hermano y estuvimos platicando y ellos también daban a Martín por muerto y nos damos cuenta de que la búsqueda en vida en cualquier lado tiene que estar, con Fidel no había anuncio porque Oaxaca es un estado en la que eso no se usa, no se denuncia, y con Martín tampoco hay denuncia, son los desaparecidos anónimos”, informó.

Experiencia

Para el colectivo sinaloense Sabuesos Guerreras les dejó de experiencia que no tienen que perder la esperanza, dijo Cruz Bernal, madre buscadora, y también que las autoridades pueden ser indolentes ante la situación.

“Los podemos encontrar en cualquier lado y en cualquier lugar, es cuestión de buscarlos y también nos dejó como experiencia que las autoridades en el momento en el que más los necesitas, porque hay millones de pesos para desaparecidos, se hacen de la vista gorda y no hay recursos para traer familias, en el caso de Martín se pudo usar recursos que Sabuesas Guerreras está reuniendo para comprar una camioneta por medio de una rifa”, abundó.

Por el momento, los pasajes están cubiertos, pero piden apoyo para tener una silla de ruedas, invitando a la ciudadanía a donar un o recurso económico para adquirirla, de ser posible se pueden comunicarse al teléfono 6671571930.