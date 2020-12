En Culiacán hay 100 fraccionamientos que incumplen la normatividad y no han sido autorizados por la Comuna

Estos asentamientos urbanos no han sido recibidos por la Comuna, y ante esto no se les brindan los servicios públicos, pues no son responsabilidad del municipio

Belem Angulo

09/12/2020 | 10:33 AM

Jesús Estrada Ferreiro, Presidente de Culiacán. Foto: Alejandro Escobar

En todo el municipio de Culiacán existe un centenar de fraccionamientos que no cumplen con la normatividad que establece la Ley de Ordenamiento Territorial, y por ende el Gobierno de Culiacán no puede hacerse cargo de los servicios públicos de estos asentamientos, ya que no pueden ser recibidos por el municipio. Los requisitos que no cubren estos fraccionamientos, mismos que deben ser solucionados por las empresas constructoras, van desde la falta de árboles hasta el mal estado de banquetas, informó el Presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro. "Hay casi 100 fraccionamientos en todo el municipio que no están entregados, todo porque tienen en mal estado el pavimento, las banquetas, les falta alumbrado público eficiente, les faltan árboles, les falta cumplir con requisitos que la normatividad establece", mencionó. "La sanción prácticamente va a ser que hasta que no entreguen el fraccionamiento se les va a tomar en cuenta, entre tanto tendrán que pagar la luz, la limpieza, recoger la basura, y todo lo que trae como consecuencia". De acuerdo con información de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Culiacán, desde 1985 hasta 2015 se habían entregado 655 permisos para la construcción de asentamientos urbanos. De los 655, sólo se entregaron al Ayuntamiento 434. Noroeste publicó en 2015 un trabajo sobre el problema de los fraccionamientos en Culiacán, revelando que existen pendientes a entregar desde 1980, como el permiso otorgado para Colinas de San Miguel el 29 de diciembre de ese año a la Fraccionadora del Pacífico; Álamos, en 1989 para Constructora Coala, S.A. de C.V., o el Campestre Los Tres Ríos o Laureles Campestre en 1986, con permisos para Inmobiliaria Técnica Mexicana. Estrada Ferreiro señaló que la exigencia de la comuna para que se cumplan los requisitos no es en el sentido de obstaculizar a las constructoras. "No es una exigencia nuestra, no queremos obstaculizar a los fraccionadores, ni causar daño ni perjuicio. Ya hace más de un año les dijimos que no vamos a tolerar faltas, esto afecta a la población", dijo. El Alcalde informó que las banquetas de estos asentamientos normalmente son obstaculizadas por infraestructura de empresas privadas, situación que incumple con lo establecido en la Ley. "Incluso en las banquetas acostumbran tener obstáculos, medidores, transformadores, la CFE, Megacable, otras empresas, y eso también está prohibido, sin embargo lo siguen haciendo".

