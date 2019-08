En CuliacÃ¡n hay seguridad para ejercer el periodismo: Alcalde

En Culiacán hay seguridad para ejercer el periodismo: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro criticó de nuevo a la prensa por sacar de contexto lo que él dice y, molesto, recalcó que en Culiacán no ve que maten a periodistas por su labor, pero no niega que antes haya ocurrido

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ En Culiacán hay seguridad para que los periodistas ejerzan su trabajo libremente sin que los asesinen por ello, sostuvo Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de la capital sinaloense no negó que anteriormente han asesinado a periodistas por su labor; sin embargo, afirmó que actualmente no ve que puedan asesinar a un periodista por lo que publica, y acusó a la prensa de tergiversar lo que él declara.

"Han matado a periodistas por su trabajo, sí, los han matado, no lo estoy negando, por qué se empeñan en cambiar las cosas, no dije eso, entiéndemelo... creo que en este momento en Culiacán no están matando a periodistas por su trabajo y no creo que lo hagan, en Culiacán hay seguridad para eso ahorita", aseveró.

"No, no, no, no, no, no saquen de contexto las cosas, yo no dije eso, no lo dije, ¡No lo dije y no lo niego!", recalcó molesto.

El lunes, Estrada Ferreiro opinó que él no ve que actualmente puedan matar a un periodista por su labor, sin embargo hoy en día hay dos periodistas de Culiacán en la Ciudad de México por amenazas en su contra, y el 15 de mayo del 2017 asesinaron a Javier Valdez Cárdenas, homicidio que la Fiscalía lo asoció a su trabajo como periodista.

Sin embargo, Estrada Ferreiro no niega que anteriormente sí han matado a periodistas por su trabajo en Culiacán, pero asegura que él no ve que eso puede suceder en el futuro.

Argumentó que la prensa saca de contexto lo que opina o simplemente él no se da a entender con los medios de comunicación.

"Yo creo que como siempre, o no me explico bien, o no me entienden o alguien cambia el sentido, yo no dije que no los matan por su trabajo, yo dije que no creo que vayan a matar personas ahorita por su trabajo, sí, periodistas, no creo que maten ahorita por su trabajo", afirmó.

"No han matado ahorita en Culiacán periodistas porque se supone o presume que el trabajo que desempeñan es causa de su muerte... no saquemos de contexto las cosas, yo no dije que a Javier Valdez no lo mataron por su trabajo, ni estoy diciendo que no los han matado por su trabajo, estoy diciendo, dije, y estoy diciendo que no creo que en este momento maten periodistas en Culiacán por su trabajo, porque hay seguridad para ello, y no estoy viendo una cosa de estas, eso fue lo que dije", refirió.