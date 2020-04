En CuliacÃ¡n, los adultos mayores se resisten a quedarse en casa

En Culiacán, los adultos mayores se resisten a quedarse en casa

Algunos por necesidad y otros por que no toleran el encierro, deciden salir a la calle arriesgándose a contraer el virus del Covid-19

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ Pese al llamado que han hecho las autoridades de quedarse en casa, por la emergencia sanitaria por coronavirus, que está en Fase 3, algunos adultos mayores se resisten a quedarse a casa, haciendo también caso omiso al uso del cubrebocas.

En un recorrido por el Centro y avenidas de la ciudad, se pudo observar en lugares como la Plazuela Obregón, a un costado de Catedral, sigue siendo un punto en donde adultos mayores pasan gran parte del día, algunos viven en la mendicidad, otros simplemente deciden estar ahí porque no aguantan estar encerrados en sus casas, aún sabiendo que es por su seguridad, y hay otros que tienen que salir para trabajar y llevar algo a sus hogares.

Un ejemplo de ello es don Raúl Gutiérrez, quien sentado en una banca fumándose un cigarro comenta que no tolera estar mucho tiempo encerrado en su casa, y que prefiere distraerse un poco, a pesar de que ya le han dicho que mejor se quede en su casa.

“Tengo 68 años, ya me han dicho que no salga, que me quede en la casa, pero yo me siento fuerte, el virus ese que dicen nomás les da a los que están muy débiles y yo no estoy débil, yo me siento bien, por eso vengo, me quedo un ratito y me voy, porque está de la chin... estar encerrado, sin hacer nada, oiga”, comentó.

Dijo que ha leído y escuchado en la radio que hay muchas muertes por coronavirus en Culiacán, pero no tiene miedo, porque según él se cuida, sin usar un cubreboca, pero eso sí, manteniendo la sana distancia.

Don Óscar Castro, de 75 años de edad, es originario de Guamúchil, relató que decidió salir de su casa para ubicarse por el malecón, a un costado del Puente Juárez, donde vende fresas a los automovilistas, esperando con ello llevar algo de dinero a su casa para su esposa, hija y nieta.

“Llegué hace rato, no iba a salir, pero la comida se está acabando, y dinero no hay, y de nada sirve que me tengan acuartelado si no tengo comida, y aquí estamos haciéndole la lucha, vendiendo un poco de fresa que me dio un sobrino para ayudarme a sacar un poquito de dinero”, destacó.

Contó que otras veces ha vendido guayabas, papaya, lo que puede conseguir, y aunque la venta es lenta, y el sol abrasador, no lo desanima, y ahí por el malecón se le ve, entre los autos ofreciendo sus bolsas de fresas.

“Sé que no debo estar en la calle, pero pues cómo le hago si no tenemos comida, el gobierno no va a ir a mi casa a darme comida, pero aun así sigo todas las indicaciones, traigo cubrebocas, gel antibacterial en mi mochila,y en ocasiones guantes”.

Llegó a las 09:00 horas al crucero de Malecón viejo y Xicoténcatl, y no se irá hasta que logre vender toda la fresa, así le tome todo el día.

Don Óscar vive con su esposa Alma Rosa, quien sufre de diabetes, además de que ya no ve bien y casi no puede caminar, además de que tiene que ayudar a su hija y su nieta, por lo que prefiere estar en la calle trabajando, que estar en casa sin saber si comerán o no ese día.

“Hay que hacer caso al gobierno, pero también a lo que dice la Biblia, porque está escrito que se verían cosas como éstas, que tendríamos que sufrir epidemias, y otras cosas, pero no hay que perder la fe, estar alerta, y pedirle a Dios que todo esto termine pronto”.