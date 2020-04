En CuliacÃ¡n, los fieles cristianos viven una triste Semana Santa

En Culiacán, los fieles cristianos viven una triste Semana Santa

Personas que acuden al templo de La Lomita y Catedral de Nuestra Señora del Rosario lamentan no poder disfrutar de esta celebración cristiana

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ Como triste y desolada calificaron algunos fieles los días de Semana Santa que se están viviendo en estos momentos, por causa de la contingencia sanitaria, realizándose misas a puerta cerrada para evitar las conglomeraciones en esta importante celebración cristiana.

El Padre Obed Francisco Valenzuela Leal, quien oficia en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, comentó que estos días de Semana Santa han sido muy tristes para la comunidad cristiana de Sinaloa, al no tener la asistencia de fieles como siempre se ha tenido en esta conmemoración.

“Esta situación que estamos pasando ha sido muy difícil para todos a nivel mundial, y la Iglesia también lo ha resentido; como se puede ver, hoy es viernes santo, y no hay gente, esto nos afecta en parte, pero sabemos que las personas están viviendo en la fe de Jesús a través de las misas que se transmiten a través de Facebook”, señaló el sacerdote.

El Padre Obed Francisco Valenzuela Leal lamenta que los fieles cristianos no puedan celebrar como es costumbre esta conmemoración.

Agregó que si bien no es la manera en cómo les gustaría vivir esta conmemoración cristiana, hoy son los modos y medios por los que se tiene que vivir la Pasión de Cristo, atendiendo sobre todo a la seguridad de las personas, evitando así que se propague más el contagio.

“A lo largo de estos días, la gente que ha venido se nota triste, ellos comentan que aunque siguen las misas en casa, no es lo mismo, porque no pueden recibir el sacramento de la comunión en la Santa Misa, aspecto que lamentan muchos no poder realizar, así como el poder confesarse, porque no hay manera de atenderlos en estos momentos, pero esperamos resolverlo más adelante”.

Catedral, señaló el sacerdote, seguirá abriendo en un horario de 08:00 a 19:00 horas, solo para la oración personal, celebrándose los oficios únicamente en la sacristía.

Para Gabriela Tirado, quien llegó acompañada de su hijo a Catedral, esta celebración de Semana Santa ha sido la más triste y desolada que haya vivido como cristiana.

“Yo vengo todos los días a la iglesia, vivo aquí en el Centro, y es lamentable que no tengamos misas, sobre todo en estas fechas tan importantes para nosotros como cristianos, por eso, rezo todos los días, hoy estamos con las lecturas del viernes santo, el rosario, y pidiendo a Dios que termine todo esto porque tenemos miedo”, señaló

Ella destacó también tener miedo por la presencia de muchos “vagos” adentro y fuera de la iglesia, quienes duermen en los alrededores y que se meten y molestan a las personas en la iglesia, por lo que hace un llamado a la autoridad para que tengan mayor vigilancia en la plazuela.

Vacío luce el templo de La Lomita este Viernes Santo.

En el templo de La Lomita, la situación es la misma, bancas vacías, poca asistencia. Entre ellas está la señora Alma González, quien con su rosario en mano y su Biblia, también considera que esta es un situación muy triste, por no celebrar los días de Semana Santa como es costumbre.

“Esta ha sido una Semana Santa muy triste, mire nada más cómo está la iglesia de sola, no hay gente, hay mucho miedo, esto está desolado, no me había tocado ver algo así en estas fechas, pero hay que tener fe, esperanza, que todo esto terminará pronto, y que todo volverá a ser como antes”, destacó González.