En CuliacÃ¡n, no creo que maten a un periodista por su labor: Alcalde

En Culiacán, no creo que maten a un periodista por su labor: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro señala esto en un contexto de creciente violencia hacia la prensa; en el país van 12 asesinatos, en 2019; en Culiacán se registraron los crímenes de Javier Valdez Cárdenas y Humberto Millán Salazar en años recientes

Antonio Olazábal

En el país han asesinado a 12 periodistas en lo que va del año, cuestionado sobre la creciente violencia contra la prensa en México, Jesús Estrada Ferreiro no cree que en Culiacán maten a un periodista por su labor.

El Alcalde de Culiacán dijo desconocer las razones por las cuales han matado a estos 12 periodistas en el país, sin embargo lamentó cualquier motivo por el cual hayan asesinado a estos periodistas, siendo el homicidio de Jorge Celestino Ruiz Vázquez, el último ataque hacia la prensa en México.

"Mira, no sé las causas específicas por las que han sido asesinados, la que sea, no se justifica, no importa cual sea, pero en Culiacán, esto no ha ocurrido en nuestra administración en los últimos días o tiempos, meses", indicó.

Estrada Ferreiro recalcó que él no ve que pueda ocurrir un asesinato a un periodista por su labor, sin embargo no justifica cualquier ataque hacia un reportero.

"No creo que ocurra, si acaso llega a ocurrir algo, no creo que sea atribuible ya, a la función del periodista, los periodistas son personas humanas, y cualquier periodista puede incurrir en alguna acción equis, que le pueda generar un conflicto con alguien y que le pueda ocasionar la muerte o alguna lesión", explicó.

"No es que se quiera justificar con eso, no es que esté de acuerdo que si alguien hace algo malo lo tengan que matar, o lesionarlo, pero por la labor del periodista aquí en Culiacán cuando menos, no creo que esto ocurra, yo he estado muy al pendiente de ello en el sentido de estar valorando, y yo no veo en ustedes a personas que estén atacando intereses de personas de conflicto muy grave, que pudieran poner en riesgo la seguridad de ustedes", agregó.

En Culiacán han habido dos ataques que han cimbrado la prensa, el primero de ellos fue contra Humberto Millán Salazar, quien fue asesinado el 24 de agosto del 2011; el segundo fue contra el periodista de Ríodoce Javier Valdez Cárdenas, quien el 15 de mayo del 2017 fue asesinado a balazos a dos cuadras del semanario.

El crimen contra Humberto Millán aún no deja a ninguna persona detenida, sin embargo en el caso de Valdez Cárdenas sí hay un aprehendido, y el crimen se vinculó al trabajo que realizaba el periodista del semanario Ríodoce.

Estrada Ferreiro argumentó que no ve a periodistas que trabajen en una 'línea' que genere molesta a actores que podrían lastimar a los comunicadores, por lo que los llamó a estar tranquilos en ese sentido.

"Por lo general los casos que hemos tenido en Sinaloa, en Culiacán específicamente, han sido muy focalizados, cuando el periodista se dedica exactamente a una sola línea, y entonces uno dice '¿De dónde más puede venirle?' de ahí, pero lo bueno también es que ha habido investigaciones, se han detenido personas, y no es que sea mérito nuestro, pero la autoridad a actuado de alguna manera para resolver ese tipo de conflictos...yo creo que pueden estar tranquilos en ese sentido", sentenció.