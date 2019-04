CULIACÁN

En Culiacán no hay cultura para el transporte en bicicleta: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro sostuvo que actualmente no hay el respeto ni la infraestructura para que en la capital sinaloense la bicicleta sea un modo de trasladarse cotidianamente en la ciudad

Antonio Olazábal

En Culiacán no hay cultura de los ciclistas, peatones, ni automovilistas para que la bicicleta sea un modo de traslado cotidiano en la ciudad, opinó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán señaló que en la capital sinaloense no hay respeto de nadie en lo que a vialidad se refiere, además subrayó que actualmente Culiacán no cuenta con la infraestructura necesaria para que la bicicleta sea un modo de transporte común en la ciudad.

"No la hay (cultura), no la hay porque como conductores no respetamos a los peatones, menos a los ciclistas, y como ciclistas tampoco se respetan los reglamentos y ordenamientos de tránsito, exponen su vida ellos", mencionó.

"Yo no me opongo a que haya bicicletas, o que se implemente un sistema de ciclismo, pero necesitamos condiciones... no lo hay (infraestructura para bicicletas en Culiacán), lo veo con riesgo. Sin embargo yo estoy dispuesto a apoyar al Gobernador del Estado si lo quieren hacer, dar la concesión, pero no asumir responsabilidades, yo les puedo facilitar el terreno para guardar las bicicletas, pero hasta ahí", agregó.

El jueves la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en compañía de Kennia Aguirre, Directora Ejecutiva de BikeNcity, empresa que se plantea será la encargada de la operativilidad de las bicicletas en Culiacán, le plantearon al Alcalde el plan que hay por parte del Gobierno del Estado para hacer de este modo de transporte algo cotidiano en la capital del Estado, sin embargo Estrada Ferreiro mostró su negativa, ya que reiteró no ve condiciones para que se dé éste modo de traslado.

"El tema de la bicicleta como instrumento, como medio de movilidad, por supuesto que es importante, pero necesitamos condiciones para ello, si no hay condiciones no puede hacer algo de esto, ahora, no me opongo al sistema de la bicicleta, lo que pasa que no puedo hacerme responsable como Ayuntamiento de un sistema que no está sustentado en la ley ni en la infraestructura que tenemos", explicó.

"En Culiacán, particularmente no tenemos la cultura y el respeto a la ley, ni al orden, y es lo que queremos implementar, los propios ciclistas son cafres, osea, no respetan su vida, no la protegen, no miden consecuencias", detalló.