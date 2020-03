En Culiacán no se mata a nadie por su género, no hay crímenes de odio: Funcionario del Ayuntamiento

Por su cuenta de Facebook, Dan santos Valadez, director del Parque de las Riberas criticó a las mujeres que pintaron el Ayuntamiento de Culiacán y sostuvo que Culiacán no es una ciudad feminicida

Antonio Olazábal

En Culiacán no se mata a nadie por su género, no hay crímenes de odio, afirmó Dan Santos Valadez, director del Parque de las Riberas.

El funcionario de la administración de Jesús Estrada Ferreiro mediante una publicación de Facebook reprobó el actuar de las mujeres que pintaron las instalaciones del Ayuntamiento de Culiacán a modo de protesta por la violencia de género que se vive en la capital del Estado.

Santos Valadez expresó que Culiacán no era una ciudad feminicida, que quienes así lo digan mienten, que no se mata a mujeres sólo por el hecho de serlo.

“La violencia existe, cierto, pero no se están matando mujeres solo por ser mujeres, no se mata a nadie por su genero, no hay crímenes de odio, no matan a nadie por ser gay o lesbiana o heterosexual o mujer, un feminicidio es cuando se asesina a una mujer solo por ser mujer, debe de entenderse así y eso en mi país no existe, no hay un solo grupo delictivo que haga esto en todo México. No hay un cartel mata-mujeres y de existir todos los haríamos en su encuentro porque estaría mal se los garantizo”, se lee en sus redes sociales.

El funcionario añadió que en México, así como en Sinaloa y Culiacán, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, ya que pueden ocupar puestos en la función pública y contender en procesos electorales.

“Las #mujeres ya tienen los mismos derechos que el hombre, esa lucha ya es obsoleta, ya ganaron hace años y no fue esta generación quien lo consiguió, esto fue hace tiempo gracias a mujeres letradas y valientes (nuestras abuelas) las mujeres pueden votar, trabajar, aspirar al 50% de los cargos públicos y otros más derechos que ya tienen más allá aun que el hombre y solo por ser mujeres. Y sin pintar paredes o enseñar su cuerpo, lo consiguieron de manera inteligente, así no”, menciona.

El empleado de la Comuna también se mostró en contra del aborto, así como a las protestas de mujeres enseñando su cuerpo. Afirmó que es un problema serio que se esté normalizando el aborto.

“Y sé que ganaré criticas por esto que escribo, pero la mayoría vendrán de personas que están de acuerdo con matar a niñ@s antes de nacer, que están a favor del #aborto, de descuartizar a un bebé que no puede defenderse. Y ese si es un problema que si merece atención, merece castigo severo...El feminismo moderno es solo un circo manipulado por varias ideologías, incluso machista”, subraya.

Santos Valadez dejó clara su postura contra el movimiento feminista, argumentando que el día es de la mujer, no del feminismo y criticó a las mujeres que realizan actos vandálicos amparándose en este día.

“No existe el día del #feminismo. No existe...Aunque les duela no hay día del feminismo, existe el día de la mujer que no es lo mismo, día de la madre, el día de la familia, pero en todo el calendario mexicano no hay día de la o el feminista. Y colgarse de una fecha en especifico para hacer actos de vandalismo como en Halloween es denigrante para quienes no tienen espacio para celebrar con radicalismo como quisieran”, menciona.