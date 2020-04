En CuliacÃ¡n, rescatan a dos menores de caer de un precipicio de 20 metros

En Culiacán, rescatan a dos menores de caer de un precipicio de 20 metros

Elementos de la Policía Municipal rescataron a los jóvenes de 11 y 12 años de edad que estaban en un cerro en el Fraccionamiento Paseo Alameda

Noroeste / Redacción

20/04/2020 | 11:45 AM

CULIACÁN._ Dos menores de edad que se encontraban en peligro de caer de un voladero de 20 metros de altura en el norte de Culiacán, fueron rescatados por agentes de la Policía Municipal que atendieron el llamado de auxilio, la tarde del domingo.

Fue en el fraccionamiento Paseo Alameda de donde se pidió ayuda y a la distancia los elementos de seguridad observaron a los menores varados en un cerro.

Por ello los agentes de inmediato buscaron la manera de subir para ayudarlos.

Fueron aproximadamente 15 minutos, pero a decir de la familia parecieron horas, puesto que el temor de las madres que se encontraban en el lugar, no cesaría hasta que los menores de 11 y 12 años de edad estuvieran fuera de peligro.

Los agentes subieron con cuidado pues el camino era sinuoso, y las piedras no permitían dar el paso sin resbalar, pero eso no los detuvo, lograron bajarlos sanos y a salvo, e inmediatamente después fueron puestos bajo el resguardo de sus madres, a quienes los pequeños mencionaron que ya tenían horas en el lugar, pero por temor de caer no se movían, por ello, aunque a simple vista se encontraban bien, se le les traslado a recibir atención médica.