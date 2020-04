En CuliacÃ¡n, solo el 24.15% de llamadas de violencia familiar se denuncian formalmente

En Culiacán, solo el 24.15% de llamadas de violencia familiar se denuncian formalmente

La directora de Construyendo Espacios para la Paz y encargada del Semáforo Delictivo, Rosa Elvira Jacobo Lara, explicó que las llamadas captadas por el número de emergencias solamente señalan una parte de "la cifra negra"

Belem Angulo

De un total de 675 llamadas al número de emergencias donde se señala violencia familiar, únicamente 163 de esos casos terminaron en denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a datos que corresponden al mes de marzo de 2020.

Lo anterior es de acuerdo a cifras del Informe de Incidencia Delictiva del mes de marzo, donde se desglosan datos sobre las llamadas al 911 durante ese mismo mes, y el portal de Semáforo Delictivo Sinaloa.

La directora de Construyendo Espacios para la Paz y encargada del Semáforo Delictivo, Rosa Elvira Jacobo Lara, explicó que las llamadas captadas por el número de emergencias solamente señalan una parte de los casos.

"Te puedo decir que lo del 911 es un porcentaje de la cifra negra. No es el 100 por ciento", dijo.

Explicó que suelen ser más las llamadas de emergencia que las denuncias. ya que las primeras no las realiza, en ocasiones, una víctima directa del delito.

"Ya ves que hay muchos motivos por lo que las personas no denuncian. Aquí lo que sucede es que el vecino o a lo mejor algún familiar que se da cuenta de que está sucediendo algo hacen la llamada de emergencia", comentó.

"Pero realmente la víctima o la persona afectada no hace la denuncia".

Agregó que el no denunciar recae en muchos factores, entre ellos falta de confianza a las autoridades.

"Casi siempre en mayor porcentaje son las mujeres las violentadas en este delito de violencia familiar y a veces no todas tienen el tiempo, la confianza en las autoridades, a lo mejor no trabajan y están con ese pendiente de quién las va a apoyar económicamente y a dónde se van a ir si no tienen otra casa", señaló.

"Nosotros hacemos ese llamado a que se denuncie, hay que decir que las autoridades es con la denuncia que pueden hacer las investigaciones, si no queda así como llamada", exhortó.