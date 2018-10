En CuliacÃ¡n tambiÃ©n temen por huracÃ¡n Willa, seÃ±ala vecina de Valle Alto

En Culiacán también temen por huracán Willa, señala vecina de Valle Alto

Vecinos de ese sector están tomando precauciones para no ser víctimas de una nueva inundación

Valeria Ortega

CULIACÁN._ A pesar de que los pronósticos apuntan que en Culiacán solo se presentarán lluvias por el paso del huracán Willa por las costas mexicanas, en el fraccionamiento Valle Alto, ubicado al norponiente de la ciudad, hay familias que se están previniendo porque temen otra inundación como la del 20 de septiembre.

“Tengo el temor de que vuelva a suceder, porque pienso que no se han tomado las medidas necesarias aquí en el sector, prácticamente no se ha hecho nada, el dren sí se ve que se limpió pero si llega la cantidad de agua que llegó la vez pasada, no va a ser suficiente para darle salida”, señaló Eva Luz Inzunza, habitante de ese fraccionamiento.

“Mi temor es que vuelva entrar otra vez el agua a la casa”.

En la avenida donde vive Eva Luz el nivel de agua alcanzó casi los 50 centímetros de altura con la tormenta tropical 19E, suficiente para dañar su automóvil, el de su hijo y el de su esposo, además de daños en sus artículos de valor y muebles.

Cuando el nivel del agua subió, ella se encontraba en casa con su papá, quien es mayor de edad y no camina, así que fue muy difícil trasladarlo hasta la planta alta de su casa.

Por esa razón durante esta semana decidió llevarlo a casa de una hermana, en una colonia que no se inunda y donde se encuentre seguro, además de otras medidas que tomó para evitar perder sus objetos de valor.

“La primera medida que tomé fue llevarme a mi papá a un lugar más seguro por la experiencia que viví la vez anterior, ubiqué un lugar donde pueda irme en caso de que empiece a llover mucho antes de que empiece a subir el agua y donde pueda llevarme a mis mascotas”, explicó.

“También tomé la medida de sacar los carros porque la vez pasada ese fue uno de los problemas, que a los carros les entró el agua y uno de ellos se nos dio como pérdida total, entonces es moverlos antes de se pierdan”.

Los aparatos electrónicos y otros objetos también los llevó hasta el segundo piso, aseguró unos muebles arriba de otros como la sala, el comedor, sillas, entre otros.

No es la única que está realizando esas acciones, sus familiares que viven en La Conquista también están tomando precauciones, dijo.

A pesar de los esfuerzos que realizó para proteger sus cosas y a sus familiares, comentó, no será suficiente si las autoridades no fijan la atención en resolver las problemáticas que afectan algunos sectores del municipio, como la obras de drenaje pluvial.

“Pedirle a las autoridades que se enfoquen en las necesidades de los sectores, sobre todo éstas, con las cuales se ponen en riesgo la vida de las personas y además de los bienes materiales que uno con mucho esfuerzo poco a poco los va adquiriendo”, comentó.

“En lugar de enfocarse en otras acciones que son más visibles para el pueblo o más atractivas, que se fijen en las necesidades básicas de la comunidad”.