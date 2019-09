En CuliacÃ¡n, Ãºltimas dos lluvias han sido de un volumen mÃ¡s alto que la DepresiÃ³n Tropical 19-E

AFIRMA PROTECCIÓN CIVIL

En Culiacán, últimas dos lluvias han sido de un volumen más alto que la Depresión Tropical 19-E

Marco Antonio Martínez de Alba reveló que de acuerdo con información del Sistema Meteorológico Nacional, las dos últimas lluvias han dejado más agua en Culiacán que la tormenta del año pasado; pidió más cooperación del Estado

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, si se juntan las últimas dos últimas lluvias que han caído en Culiacán, el volumen de agua sobrepasa a lo que cayó el año pasado con la Depresión Tropical 19-E, afirmó Marco Antonio Martínez de Alba.

El director de Protección Civil Municipal indicó que sólo en la capital Sinaloense se registraron casi 150 milímetros de agua en estas dos últimas lluvias, una de ellas fue la de hoy en la madrugada, la cual obligó al cierre de algunas vialidades de Culiacán.

“Tenemos varios deslaves producto de la misma agua que ha estado cayendo, tenemos ahorita varias vialidades cerradas, pedimos a Tránsito que las cierre, y de hecho ahorita estoy haciendo un reporte especial a la Coordinación Nacional de Protección Civil en la que se destaca que al momento afortunadamente no tenemos personas fallecidas”, indicó.

“Tuvimos un rompimiento de un canal ahí en Bachigualato, en el Alto, la parte de lo que es Bacurimí para arriba, pero eso es algo ajeno a uno, porque son obras que hacen los particulares con Conagua y no nos avisan”, agregó.

El funcionario Municipal dijo que en volumen, juntando las últimas lluvias en Culiacán, se superó el nivel de agua que cayó el 20 de septiembre del 2018, cuando la Depresión Tropical 19 19-E causó miles de estragos en la capital del Estado.

“Esta agua se nos ha estado concentrando en la zona urbana, ha sido una lluvia atípica, por segunda vez, ha sido casi el doble de lo de la tormenta 19-E...agua acumulada sí, pero repito, no tenemos hechos que lamentar”, sostuvo.

“Hablaba con el Meteorológico Nacional y me comentaban que lo acumulado de las dos lluvias, ha sido el doble de lo que cayó en la 19-E, no recuerdo el volumen, pero me dieron ese informe”, detalló.

Sobre la obra que se está haciendo en Infonavit Humaya en el dren de la Agustina Ramírez, Martínez de Alba pidió al Estado que lo apoye en la supervisión de dicha infraestructura, dado que cada que llueve se tiene que estar monitoreando y el Municipio actualmente se encuentra rebasado.

“Ya le dije yo al Estado, ‘por oye hazte cargo tú de ella, son obras estatales’”.

--¿El Estado se ha estado deslindado de esa obra?

“Como que sí, como lo de siempre, ‘tú Municipio, éntrale’, le entramos a todo, con mucho gusto y con mucho cariño, pero también debemos de apoyar...se han arrimado, pero toda la gestión nos debe apoyar Protección Civil del Estado”, explicó.

“Si la emergencia rebasa la capacidad del Municipio, entra el Estado, textualmente dice la ley; si al Estado lo rebasa la capacidad la capacidad de respuesta, entra la Federación, así lo dicta el Sistema Nacional de Protección Civil”.

--Ahorita ustedes como Protección Civil Municipal ¿se sienten rebasados?

“Pues nos ha rebasado en algunos momentos, pero como hablaba con el Coordinador Nacional hace un momento, le estamos echando todas las ganas y todos los kilos y en la Federación están conscientes del gran trabajo y esfuerzo que estamos haciendo”.