En Culiacán, viudas de policías mantienen plantón en Palacio Gobierno

Exigen se entreguen pensiones, y seguros de vida que desde hace siete años llevan reclamando

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ Aunque sólo fueron unos minutos, viudas de policías caídos de en Culiacán y de otros municipios del estado, se plantaron frente a las puertas de acceso a las oficinas de Palacio de Gobierno, evitando la entrada de personal y público que acudía a realizar algún trámite, ocasionando la molestia de varias personas que exigían se movieran.

“No es nuestra culpa lo que pasó”, decía una persona que deseaba entrar a las oficinas bloqueadas por algunas viudas”. “Tampoco es mi culpa que no nos resuelvan nuestras peticiones, queremos que el gobierno cumpla su palabra, y pague las pensiones y seguros de vida que desde hace más de siete años estamos exigiendo”, señaló Carmen, una de las viudas.

Comentó que Gobierno del Estado lo único que dice es que no hay dinero, que no hay pensiones, prometiendo que sí las darán, pero hasta el momento, no han entregado nada, por ello, es que mantendrán el plantón en las instalaciones de Palacio de Gobierno, y no se irán hasta que se les resuelva su exigencia.

“Estamos desde ayer a las cinco de la mañana, montamos el altar de muertos, y hasta ahorita no ha salido nadie a platicar con nosotros, y aquí seguimos esperando varias familias, habemos como 70 personas, y se esperan más, de otros municipios del estado”, indicó la viuda.