En Dorados estÃ¡n conscientes de que aÃºn no se ha ganado nada

FUTBOL

En Dorados están conscientes de que aún no se ha ganado nada

La última jornada del Ascensos MX tendrá sabor a Liguilla para 'El Gran Pez' ya que enfrenta a San Luis, equipo que también está clasificado a la fiesta grande

Ernesto Gutiérrez

CULIACÁN._ Al interior del Club Dorados de Sinaloa hay una gran alegría por haber accedido a la Liguilla del torneo Apertura 2018 del Ascenso MX, sin embargo están conscientes de que aún no se ha ganado nada y deben seguir trabajando de la misma manera.

“Estamos muy bien pero a la vez muy conscientes de lo que se viene, se viene lo más importante, estamos muy contentos con esta racha que hemos mantenido y queremos cerrar la fase regular con otro triunfo”, expresó Alonso Escoboza.

El compromiso del próximo sábado en casa, ante Club Atlético San Luis, será uno muy importante para Dorados ya que es un duelo con sabor a Liguilla.

“San Luis está en Liguilla y trae un nivel de lo que vamos a enfrentar y va a ser una muy buena prueba para nosotros”.

“Ellos vienen de un empate, van a querer cerrar sí o sí ganando y va a estar bueno, va a estar interesante el juego. Nosotros queremos seguir manteniendo esta racha porque el equipo cada vez está agarrando muchísima más confianza, estamos muy bien y confío en que vamos a sacar un buen resultado”.

El mediocampista sinaloenses aseguró que ha estado en muchas Liguillas y esta es un torneo aparte, en el que cualquiera puede quedar campeón por lo que para él no tiene importancia la posición en la tabla.

“He estado en muchas Liguillas y me ha tocado muchas veces que el octavo o el séptimo son campeones así que a mí en lo personal no me importa el lugar pero en el equipo queremos seguir subiendo lugares en general y San Luis es un rival directo, ganándole a ellos subimos dos puestos más y si el equipo está más tranquilo y contento con ello vamos a jalar todos parejos por ese objetivo”, dijo al respecto Escoboza.

La indicación de Diego Armando Maradona es clara y pese a que cumplieron el primer objetivo les pidió que no se relajen sino todo lo contrario les externó su confianza para pelear por cosas importantes en este certamen.

“Después del triunfo pasado nos dijo que calma, que todavía se venían cosas más importantes, que en sí todavía no habíamos logrado nada, que vamos muy bien pero todavía nos faltan muchas cosas por conseguir y que por como nos ha visto que si podemos seguir ganando más cosas”, dijo Escoboza.