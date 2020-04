En Dorados guardan silencio ante la desapariciÃ³n del Ascenso MX

Antonio •

Y la pregunta entonces que uno se hace ahora

Cuál es el interés de ir a ver un equipo de este nivel

Y si van a ser campeones para que, únicamente para guardar en la vitrina el trofeo

No pues que emoción orgullecerse de que eres el mejor equipo de la segunda división

Con más razón me quedó con el béisbol

Culiacán no está hecho para tener equipos de segunda si de por si el fútbol es una porqueria de corrupcion y con estas decisiones

Mejor llévense a ese equipo mugroso a otra ciudad o estado