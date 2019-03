En dos meses, Fiscalía de Sinaloa tiene registro de 8 feminicidios y 9 mujeres no localizadas

Juan José Ríos Estavillo presentó un informe sobre los trabajos que ha realizado la Unidad Especializada para los Asuntos de Violencia contra las Mujeres, la Familia y Grupos en situación de Vulnerabilidad

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ La Fiscalía General de Sinaloa tiene registro que entre enero y febrero de 2019, se tiene registro de ocho feminicidios y además hay nueve mujeres que se encuentran en el estatus de “no localizadas”, señaló Juan José Ríos Estavillo.

Esta tarde, el fiscal acudió a una reunión con Grupo Coppel, en el marco del Día Internacional de la Mujer, para presentar un informe sobre los trabajos que ha realizado la Unidad Especializada para los Asuntos de Violencia contra las Mujeres, la Familia y Grupos en situación de Vulnerabilidad.

Durante la charla con que abrió la comida para la reunión, a la que también acudió el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, señaló que a la fecha en Sinaloa se han registrado ocho feminicidios, con los que suman 57 en los últimos 14 meses.

“Ya tenemos judicializados 31 de estos feminicidios, lo que implica una tasa del 54 por ciento; con esto lo que queremos es mandar el mensaje de que cada asunto que se lleva a cabo y que contravienen en el fallecimiento de una mujer es una tarea primaria en la Fiscalia”, resaltó Ríos Estavillo.

“En materia de sentencias condenatorias, por procedimiento abreviado, que llevamos nada más en enero y febrero de 2019, ya tenemos 45 sentencias, esto representa un 51 por ciento del total que llevamos en el año 2019”.

Independiente de los números, agregó Ríos Estavillo, lo que les interesa es ratificar su compromiso de protección a las mujeres por lo que compete a las funciones de la Fiscalía.

En el tema de la privación ilegal de la libertad de mujeres, el Fiscal señaló que en total contabilizan 11 mujeres no localizadas.

“Si bien es cierto se han generado una serie de denuncias, ahorita, particularmente por lo que corresponde a Sinaloa, tenemos no localizadas, aproximadamente, alrededor de 11 mujeres en el año 2019”, dijo.

“Ninguna de estos números limitan la competencia de la Fiscalía, al contrario, genera una mayor vocación sobre todo para atender el tema de protección a mujeres”.

Momentos después de la entrevista, la oficina de atención a medios de la Fiscalía precisó que “el tema de mujeres en estatus de no localizadas, el número son 9, que hasta el momento no corresponden a actos constitutivos de delito en su contra, es decir no fueron privadas de su libertad de manera violenta”.

Ríos Estavillo recordó la importancia de denunciar cualquier circunstancia que se presente en la que consideren que su integridad física esté en peligro.

Grupo Coppel impulsa la erradicación de la violencia contra las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Grupo Coppel realizó una comida para impulsar la labor de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada para los Asuntos de Violencia contra las Mujeres, la Familia y Grupos en situación de Vulnerabilidad.

Durante su participación, Teresa Cabrera, Directora Jurídica de Grupo Coppel, destacó tres temas en el problema de la violencia contra las mujeres: la violencia por razones de género, es decir, sufrir violencia por el simple hecho de ser mujer; la descomposición del tejido social, lo cual lleva a la pérdida de un sentido de comunidad; y la impunidad, donde la violencia es más ágil que la procuración de justicia.

En el encuentro estuvieron presentes el Fiscal General del Estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo y la Titular de la Unidad Especializada para los Asuntos de Violencia contra las Mujeres, la Familia y Grupos en situación de Vulnerabilidad, Marlén Medina López, de quienes Teresa Cabrera destacó la sensibilidad, entrega y dedicación para hacer de Sinaloa un lugar más seguro.

Grupo Coppel continuará apoyando las iniciativas encaminadas a prevenir la violencia contra las mujeres. Asimismo, refrenda su compromiso para colaborar con las autoridades en la protección a la libertad y derechos de las mujeres sinaloenses.

“Invito a los presentes a vivir en paz. Vivir sin miedo. Salir a las calles y tener la convicción de regresar a su hogar y que dentro de él reine el respeto y la igualdad”, concluyó, Teresa Cabrera.