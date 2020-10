En el 2021 en Sinaloa se va a cumplir en sueño de no más PRI y no más PAN: PT

Leobardo Alcántara Martínez, presidente del PT en la entidad, dice que buscará la candidatura de su partido a la gubernatura de Sinaloa

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Tras reiterar sus aspiraciones de buscar la candidatura de su partido a la gubernatura de Sinaloa, el presidente del Partido del Trabajo en la entidad, Leobardo Alcántara Martínez, manifestó que en el 2021 se va a cumplir el sueño de no más PRI y no más PAN en el estado.

En conferencia de prensa realizada este sábado por la mañana para acompañar al Diputado federal Mario Osuna en su informe legislativo del 2021, agregó que para el 2021 el PT, que encabeza a nivel nacional Alberto Anaya Gutiérrez, ha llevado a las mesas y encuentros hacer una alianza en unidad y de apoyo con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Por eso seguirá la Coalición Juntos Haremos Historia que encabeza el PT, Morena y ahora se suma el Verde (Partido Verde Ecologista de México), en esa tesitura estamos trabajando a nivel nacional con las coaliciones para ir en una total unidad, concordancia y representar una verdadera opción en Sinaloa para combatir la corrupción que se ha incrustado en los estados”, añadió Alcántara Martínez.

“Ya ganamos la Presidencia (de la República) en 2018, ganamos una campaña y una elección avasalladora que tuvimos y 2021 va a ser igual, estamos con los mejores perfiles por municipio, por distrito, donde encabezaremos los mejores perfiles para que en 2021 la Coalición Juntos Haremos Historia en Sinaloa se va a cumplir ese sueño, no más PRI y no más PAN, por fin Juntos Haremos Historia va a gobernar Sinaloa”.

El presidente del PT en Sinaloa también dijo que dicho partido político ha sido un factor de unidad en la entidad donde con el Senador Rubén Rocha Moya, se sientan a desayunar cada 15 días para ver los temas del 2021, lo mismo que con la Senadora Imelda Castro, con varias diputadas de Morena y con el ahora electo presidente de Morena en el País, el Diputado Mario Delgado, con quien se tiene buena relación.

Expresó que con el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se reúne cada 15 ó 20 días y descartó que éste último le haya pedido quitar del cargo al Regidor Rodolfo Cardona, pues es un puesto al que se llegó por el coto popular y es irrenunciable.

“El PT ha sido factor de unidad para el 2021 y seguiremos así, el candidato que postule la coalición saldremos en unidad todos los partidos apoyando la Cuarta Transformación porque los que comenzamos este proyecto desde el año 2000 con el Presidente Andrés Manuel, tenemos claro que es un proyecto de nación, no son los intereses personales de cada uno de nosotros ni los intereses partidarios”, recalcó.

“Es el interés de la Cuarta Transformación que ahora le llamamos pero es un proyecto de nación y ese proyecto de nación se tiene que bajar al estado de Sinaloa, ya todos los conocemos, tiene un libro el Presidente de la República desde hace muchísimos años que es el proyecto de nación y eso queremos en Sinaloa, el bienestar para todos los sinaloenses, seguridad, economía, todo lo que viene en ese libro referenciado es lo que queremos trabajar”.

Por ello dijo que en el PT están empecinados que sea el Diputado federal Fernando García el candidato a la gubernatura, o el doctor Víctor Díaz Simental.

“Vamos con el mejor perfil, el que gane la encuesta sea de Morena, sea del PT, sea al Verde vamos a ir con todo para ganar todos los espacios en el 2021 en Sinaloa.

En la conferencia, en la que también estuvieron los diputados federales Gerardo Fernández Noroña, Mario Osuna y Fernando García, a pregunta expresa, Alcántara Martínez dijo no estar notificado de presuntas denuncias por acoso sexual en su contra y nadie le ha notificado de ello.

“Yo no he sido notificado de nada, niego todo y sobre todo que no hay ninguna notificación”, reiteró el dirigente del PT en Sinaloa.

En el 2018 la Coalición Juntos Haremos Historia, integrada en ese entonces por Morena y los Partidos Encuentro Social y del Trabajo, llevaron a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador y obtuvieron la mayoría en el Congreso de la Unión, entre otros triunfos.