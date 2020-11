En el abandono, casas de Salud del municipio de Sinaloa: Diputado

Florentino Vizcarra Flores señala que estos dispensarios del Ayuntamiento no tienen ni para atender una picada de alacrán

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Las casas de Salud que están distribuidas en la geografía del municipio de Sinaloa las tiene el Ayuntamiento en un completo abandono y no sirven ni para atender una picada de alacrán, reclamó Florentino Vizcarra Flores.

El Diputado local, originario de ese municipio, subrayó que en el tema de salud los habitantes de Sinaloa están en el completo abandono por el desinterés de la Alcaldesa María Beatriz León Rubio de reactivar las casas de Salud.

“Estamos completamente abandonados en cuanto a salud en el municipio de Sinaloa, tenemos la peor porque según las casas de Salud no le reditúan ninguna ganancia a la Presidenta Municipal y por eso no las atiende, ni siquiera para una picada de alacrán sirven”, subrayó.

“Como diputado estoy exigiendo al Gobierno que cuando menos pongan una enfermera para primeros auxilios, hay gente que ha fallecido a causa de que no existe nada, ni siquiera una pastilla”.

El legislador manifestó que esa no es la única área donde las autoridades municipales están quedando a deber a sus habitantes, ya que los caminos rurales son otro aspecto que está muy desatendido.

“Ahorita tenemos un municipio decaído que parece que lo que andan atendiendo son animales, no seres humanos. He andado por todo el municipio y me he dado cuenta que los caminos están intransitables, no nos atienden como debe de ser, presupuesto hay”, aseguró.

Y es que cada año, el Congreso del Estado aprueba un presupuesto, pero parece que éste no se ejerce donde debe de ser.

“Nos tienen peor que a los animales, si visitan las comunidades del municipio van a decir ‘¿cómo camina por aquí esta gente?’, hay gente que queda aislada completamente a no poder salir ni a poder comprar unas tortillas, porque son lo peor las calles”, subrayó.

Vizcarra Flores aseveró que desgraciadamente la Cuarta Transformación no entró en el estado de Sinaloa y es por eso, hay programas que no llegan, si la gente no es del PRI, pese a que los impuestos son de todos.

“Le recuerdo a la Presidenta Municipal que no somos esclavos de ella, somos funcionarios, estamos trabajando para el pueblo, nosotros somos empleados del pueblo porque por ello nos pagan y toca la casualidad que llegan al poder y ya son dueños de los cargos”, indicó.

El diputado local manifestó que hay que aprender a trabajar para la gente, porque no están gastando un peso de su bolsa, sino del pueblo.