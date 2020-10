'En el aire', recomendación de Consejo de Participación Ciudadana al Cabildo de Mazatlán: Bojórquez

A tres días de la sesión en la que se aprobó, no se ha nombrado la comisión que tendría que seleccionar a los candidatos para el Órgano Interno de Control

Alma Alcaraz

La recomendación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción quedó en el aire, pues a pesar de que fue aprobada por mayoría en el Cabildo, no se creó la comisión que sería la encargada de llevar a cabo el proceso de selección de candidatos a ocupar el Órgano Interno de Control, señaló Elsa Bojórquez Mascareño, Síndica Procuradora.

Con nueve votos a favor y cuatro en contra, el martes los regidores aceptaron la Recomendación no Vinculante RMB-01/2020 aprobada por el Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa para el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, misma que propone que para la designación de un nuevo titular del Órgano Interno de Control se establezca una comisión transitoria, integrada por la Síndica Procuradora y la Comisión de Participación Ciudadana.

“Así quedó en el aire, no ha habido más información y yo sostengo que este proceso que yo realicé es transparente y legal, yo lancé la convocatoria un mes antes de la fecha límite para renovar el Órgano Interno de Control”, declaró Bojórquez Mascareño.

Bojórquez Mascareño sostuvo que el proceso que ella realizó para elegir al candidato idóneo para el Órgano Interno de Control, pues al enterarse de que había esa recomendación, la retomó u realizó la convocatoria de acuerdo a la misma.

Explicó que, como lo señaló en el Cabildo, a pesar de que la recomendación llegó desde junio, ni se la hicieron llegar ni convocaron a tiempo a sesión para discutirlo, por lo que solicitó que se la enviaran directamente a ella y la retomó para hacer la convocatoria, puesto que los plazos se estaban terminando, el 12 de octubre se le termina su periodo al actual titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla.

“Se entrampó algo tan simple, no tiene caso entrar a la discusión, si ya está todo el proceso, vamos sometiéndolo a votación”, dijo.

Respecto de la votación a favor de la recomendación de tres de los siete regidores que participaron en el proceso de selección del candidato que propondría ante el Cabildo, dijo que percibió que algo les impide votar a favor de un proceso en el que participaron.

“Me queda la lectura de que hay algo que no les permite ser ellos, o no sé qué pasa, no se atrevieron a aceptar un proceso que firmaron y votaron”, declaró.

Bojórquez Mascareño consideró que las recomendaciones del Sistema Estatal Anticorrupción quizá deberían hacerse al Congreso del Estado para que reforme las leyes, si perciben que éstas no tienen la Ley de Gobierno Municipal no garantiza la transparencia, la igualdad de oportunidades ni ofrece un mecanismo para convocar a los mejores candidatos para ocupar esos cargos públicos.