En el Centro de CuliacÃ¡n hay 12 seÃ±ales de Alto tapadas con Ã¡rboles y postes

En el Centro de Culiacán hay 12 señales de Alto tapadas con árboles y postes

En este sector ocurren choques, en parte, porque existen 12 señalizaciones tapados con árboles, postes y/o letreros de comercios... tal como ocurrió el 19 de diciembre

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ El joven Antonio venía manejando por la calle Ramón Corona, en la Colonia Centro de Culiacán, pensando en lo que tenía que hacer ya que llegara a su casa, cuando de pronto un carro se atravesó en su camino y ocurrió el impacto.

A pesar de no ser la primera vez que maneja por esa zona, Antonio no se percató que en ese crucero en particular había un letrero de "Alto"... y es que la señal estaba tapada por un árbol.

“El carro al que le pegué venía por la Cristóbal Colón, hacia el poniente, y yo le pegué en la pura esquina. No vi el alto, yo lo tenía que hacer. Y pues le pegué, el carro dio vuelta, le impactó a otra camioneta y pues se hizo pedazos nomás”, comentó el joven Antonio Torres, minutos después de que ocurriera el choque el 19 de diciembre de 2018.

“No lo miré. Sé que hay altos en el Centro pero este no lo miré, a ciencia cierta, y yo no hice alto y la señora pues tampoco”.

Este tipo de incidentes en la Colonia Centro ocurren, en parte, porque existen 12 altos tapados con árboles, postes y/o letreros de comercios, según corroboró Noroeste al realizar un recorrido a pie por la zona comprendida entre el Malecón Niños Héroes y el bulevar Francisco I. Madero, y las avenidas Aquiles Serdán y Teófilo Noris.

“Me ha tocado ver calles en donde no se alcanza a ver bien el alto por los árboles, y pues eso es un peligro para todos. Ahora me tocó ser yo la que no tenía la culpa; sin embargo, el muchacho que venía a lo mejor tampoco alcanzó a ver. Y pues estamos atorados y con el problema no sólo él y yo, sino un tercero que estaba estacionado”, compartió la señora afectada en aquella ocasión.

“Ya es ahí como que un problema de que viene uno bien y de repente te encuentras ya en una situación que no tenías prevista”.

Por su parte, el joven Antonio reflexionó que, como ciudadano, le parece que es esencial que este tipo de señalizaciones sean claramente visibles.

“Está mal porque se supone que es un alto y tiene que estar en la pura orilla, pa’ empezar, y este está como escondido en un árbol”, criticó.

Los 'Altos' escondidos

Calles Ramón Corona y Cristóbal Colón

Calles Domingo Rubí y Benito Juárez

Calles Domingo Rubí y Miguel Hidalgo

Calles José María Morelos y Antonio Rosales

Calles José María Morelos y Benito Juárez

Calles José María Morelos y Miguel Hidalgo

Calles Donato Guerra y Cristóbal Colón

Calles Donato Guerra y Ángel Flores

Calles Ramón Corona y Ángel Flores

Calles Juan Carrasco y Rafael Buelna

Calles Juan Carrasco y Miguel Hidalgo