En el Grito de la Independencia habrá 500 personas con sana distancia: AMLO

El mandatario nacional indicó que propuso al comité organizador que los asistentes porten antorchas como significado de la "llama de la esperanza". Respecto al desfile militar afirmó que será un contingente menor al del año pasado

Carlos Álvarez

MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Grito de la Independencia se realizará con la presencia de 500 personas -quienes guardarán su "sana distancia"- en la plaza de la Constitución del Zócalo de la Ciudad de México, "todo a partir de los protocolos de salud".

Además, indicó que propuso al comité organizador que los asistentes porten antorchas como significado de la "llama de la esperanza". Asimismo, respecto al desfile militar, el mandatario nacional afirmó que será un contingente menor al del año pasado.

"Lo dije y fue un escándalo, ¿Cómo lo vamos a hacer? guardando la sana distancia, claro que va a ser en el balcón, ¿quiénes van a estar en la plancha?, pues en toda la plancha del Zócalo pueden estar 500 personas, bien separadas", señaló el presidente durante su conferencia de prensa matutina.

"Y yo hice la propuesta porque hay un comité de esta ceremonia, hice la propuesta de que sea con antorchas, ¿para qué? para mandar el mensaje de que sigue encendida la llama de la esperanza, porque así es, además la gente mantiene la esperanza y la esperanza es una fuerza muy poderosa", agregó el político tabasqueño.

"En el caso del desfile militar lo mismo, no es el desfile de siempre, no va a ser el del año pasado, que participaron miles de personas, va a hacer una ceremonia conmemorativa sin muchos contingentes, guardando la sana distancia, todo a partir de los protocolos de salud. Pero no me dieron tiempo de explicarlo", puntualizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Seguramente fue hasta trending topic, porque, a propósito hay que traer, invitar a los de Twitter y Facebook porque pagan por eso, por colocar una nota veces en primer lugar. Pagan y usan robots y hay que preguntarles de dónde sale ese dinero, cómo se hacen esos contratos, qué es lo que queremos saber, si pueden ellos transparentar los contratos que hacen con particulares, partidos y políticos, pero cuánto tienen de contratos", dijo.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador da el Grito de Independencia en septiembre 2019.