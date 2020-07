En el INE han estado los serviles, los inmorales, los oportunistas y los sometidos al poder: AMLO

Al ser cuestionado por la elección de los cuatro consejeros electorales que serán nombrados en la Cámara de Diputados en los próximos días, el mandatario manifestó que espera un proceso “transparente y que se elija a personas, mujeres, hombres, honestos, íntegros, que tengan principios, que tengan ideales, que sean verdaderos demócratas porque hay una mala experiencia en la integración del Instituto Electoral en nuestro país”

Sinembargo.MX

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en México no hay autoridades electorales independientes y aseguró que en el Instituto Nacional Electoral (INE) han estado “gentes oportunistas, serviles, obedientes al poder, sometidos a los grupos de intereses creados, gente inmoral que ha avalado fraudes electorales”.

Al ser cuestionado por la elección de los cuatro consejeros electorales que serán nombrados en la Cámara de Diputados en los próximos días, el mandatario manifestó que espera un proceso “transparente y que se elija a personas, mujeres, hombres, honestos, íntegros, que tengan principios, que tengan ideales, que sean verdaderos demócratas porque hay una mala experiencia en la integración del Instituto Electoral en nuestro país”.

“Por lo general no ha estado a la altura de las circunstancias y por eso los fraudes electorales, porque no hay autoridad electoral independiente, que defienda el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Han estado ahí gentes oportunistas, serviles, obedientes al poder, sometidos a los grupos de intereses creados, gente inmoral que ha avalado fraudes electorales. Entonces que eso no suceda y que lo resuelva la Cámara de Diputados y que sea la gente, repito, más idónea por su integridad, por su rectitud. Eso es lo que deseo”, afirmó.

Durante su conferencia matutina, López Obrador sostuvo que el Gobierno federal no puede hacer una reforma actualmente al INE; sin embargo, confió en que si se eligen bien a los nuevos consejeros, podría irse renovando el órgano sin necesidad de una reforma.

“En la época de la simulación era hacer reformas cada sexenio y siempre había fraudes. Yo pienso que sin necesidad de la reforma podría garantizarse la democracia en el país, porque también tiene que ver con nosotros, con los ciudadanos y con ir estableciendo el hábito democrático, la costumbre democrática. Desgraciadamente no tenemos hábito, costumbre democrática porque no ha habido democracia durante mucho tiempo, pues no hubo democracia durante tres siglos de dominación colonial”, recordó.

Frente a los medios de comunicación, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que “la constante en la historia de México ha sido la falta de democracia”, por ello, destacó la necesidad de “establecer la democracia y convertirla en un hábito, en una costumbre”.

“Nosotros vamos a hacer todo lo que nos corresponda para que se respete la voluntad de los ciudadanos. Es muy importante la democracia, no nos trae el cuerno de la abundancia, pero cuando hay democracia, nadie puede sentirse absoluto. Hay contrapesos, hay equilibrios y siempre es el ciudadano quien tiene las riendas en las manos. No hay democracia si un partido se porta mal o un gobernante del partido no actúa bien. Aquí nosotros en el país, durante muchos años, décadas, siglos, siempre eran imposiciones. No era el pueblo el que elegía libremente a sus autoridades”, añadió.

Apenas el pasado 22 de junio, el Presidente criticó la función del Instituto Nacional Electoral (INE) y dijo que para las elecciones del 2021 él se convertirá “en guardián” para que se respete la voluntad del pueblo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que no interferirá con la labor del Instituto o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero recalcó que está obligado a denunciar los intentos de fraudes en las elecciones “como cualquier ciudadano”.

“Vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso, nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano”, dijo.

López Obrador recordó que el fraude electoral ahora está tipificado como delito grave a partir de las reformas constitucionales recientemente aprobadas y agregó que cualquier persona que intente cometerlo irá a la cárcel.

“Al que se le acusa de fraude electoral por estar comprando votos, por estar condicionando el voto, por estar utilizando dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, el que falsifique actas, el que embarace urnas, el que cometa fraude, no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza y es en serio”, subrayó.

Horas más tarde, el INE pidió a los gobernantes abstenerse de influir en las elecciones del 2021 dado que el organismo es independiente y autónomo.

A través de Twitter, el Consejero Ciro Murayama explicó que el INE es un organismo público y autónomo. Aclaró que la organización de las elecciones es un acto que realiza el Instituto, con base en el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos.

“La Constitución señala: Que las elecciones las realiza un @INEMexico autónomo (art. 41). Que los gobernantes deben abstenerse de influir en los comicios (art. 134). El INE ni es parte de la oposición ni se alinea con el gobierno: es independiente y autónomo. Así será en 2021”, publicó el Consejero.

Por lo que el Gobierno Federal tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad.

La Constitución señala: Que las elecciones las realiza un @INEMexico autónomo (art. 41). Que los gobernantes deben abstenerse de influir en los comicios (art. 134). El INE ni es parte de la oposición ni se alinea con el gobierno: es independiente y autónomo. Así será en 2021. pic.twitter.com/xjXvwit01M — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) June 22, 2020

“Los servidores públicos de la Federación, son entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, dice el párrafo del Diario Oficial de la Federación (DOF) citado por el Consejero a través de Twitter.