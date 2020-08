En el inicio del ciclo escolar 2020-2021 'a distancia' afloran las confusiones en secundarias: SEP

Netzahualcóyotl Ceballos

El ciclo escolar a distancia 2020-2021 inició con confusiones en el nivel secundaria, pero se espera superarlas este martes, reconoció la Secretaría de Educación Pública.

Arturo Cundapí Ramos, supervisor de Secundarias Federalizadas en Mazatlán, explicó que la confusión más frecuente fue con el horario de las clases virtuales, pues muchos padres de familia se fueron con el horario estatal, cuando las clases se impartieron en horario del centro del País.

“No se llevó a cabo lo que se había prometido de que cada entidad iba a hacer las adecuaciones para que simultáneamente pudieran a la misma hora, la cuestión es que eso generó confusión inicial”, detalló el funcionario.

“Pero como tenemos una red muy completa de WhatsApp y además las escuelas tienen su página, se pusieron los horarios otra vez con horarios de México, no trascendió, la cuestión es que no pudieron escuchar la primer clase como debe ser, pero sí pudieron escuchar la clase por la tarde otra vez”.

Las clases a nivel secundaria inician a las 8:00 horas, tiempo del centro del País, y en Sinaloa a las 7:00 horas, para que desde ambas partes se tome la clase al mismo tiempo.

La confusión ocurrió porque muchos alumnos en Sinaloa quisieron iniciar sus clases a las 8:00 horas, tiempo en el estado, cuando ya se llevaba una hora de clase.

Los reclamos llegaron a través de llamadas teléfonicas a los representantes de los distintos centros educativos.

“La otra confusión fue que algunos alumnos no estaban inscritos, como que el proceso no fue completado, entonces ahí cada escuela en particular atenderá cada caso, porque ningún alumno se debe quedar sin estudiar”, apuntó.