En el ISSSTE se surtían recetas a personas que ya habían muerto, denuncia la Secretaría de Salud

El programa de prescripción para el ISSSTE tuvo una modificación para los medicamentos de alta especialidad, que es razonada, con lo que se descubrieron malas prácticas en las administraciones anteriores

11/02/2020 | 11:52 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud anunció la intervención en las instituciones de este ramo por el hallazgo de “malas prácticas” que, en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fueron identificadas en un descontrol en la emisión de recetas, en algunos casos se surtían para personas ya fallecidas.

El programa de prescripción para el ISSSTE tuvo una modificación para los medicamentos de alta especialidad, que es razonada, con lo que se descubrieron malas prácticas en las administraciones anteriores.

“Se recetaba o se proveía medicamentos incluso para personas que ya habían fallecido, lo que obviamente revelaba un completo descontrol del surtimiento local en la institución, en los hospitales de las recetas”, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el funcionario el programa empleado permitió la optimización de los recursos existentes, a través de un censo de pacientes que debe ser congruente con las recetas emitidas. Además aseguró que se implementó un sistema integral de abasto para que se utilicen los insumos existentes.

López-Gatell destacó que la importancia del nuevo sistema incluye que el ISSSTE no reporte claves en cero “porque ya son medicamentos obsoletos que no se fabrican o no son convenientes dados los estándares científicos y técnicos de la medicina”.

ANÁLISIS A LA SALUD

El Subsecretario afirmó que sí hubo falta de medicamentos, material de curación y otros insumos esenciales para la atención médica por lo que se decidió modificar el sistema de adquisición.

“Hemos cambiado, directa y radicalmente, estas prácticas y ahora compramos a fabricantes, a laboratorios titulares, dueños de los registros sanitarios y no necesitamos intermediarios”, afirmó López-Gatell.

Afirmó que los institutos son descentralizados por lo que pueden contratar a sus proveedores de acuerdo a la disposición interna. Actualmente, dijo, se tiene un contrato vigente para el abastecimiento continúo de los insumos hasta noviembre de 2020.

Uno de los mitos que refirió, ante la falta de abasto de medicamentos, fue que ocurrió por el recorte presupuestal. Negó que esto haya ocurrido así. “Queremos decirlo una vez más, no hubo recortes presupuestales a los institutos nacionales de salud, en promedio tuvieron de 2019 a 2020 incrementos de cinco al siete por ciento, en el caso del Instituto de Neurología del 12 por ciento, y comparado con 2018, el fin de la administración anterior, hubo también incrementos que atenuaron el efecto de la inflación”, dijo López-Gatell.

“El dinero existe y está asignado”, afirmó el funcionario y negó que hubiera indisposición del Gobierno. También destacó que ahora hay un diálogo directo con las farmacéuticas para que sean las que den las bases del valor de los insumos y la compra sea directa.

“Tenemos una licitación abierta a todos los proveedores, nacionales o internacionales, es un mercado diverso, es más diverso si se considera el mundo en su conjunto. Aquí lo que puede distinguir la oportunidad es la calidad de los productos y por supuesto la oportunidad de tener los productos más apropiados en los tiempos adecuados” puntualizó.