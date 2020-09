En el muelle del Parque Bonfil esperan que resuelvan, de última hora, el subsidio al diésel

Los reparaciones de embarcaciones y artes de pesca se refuerzan en las que sí saldrán a las capturas de altamar el 29 de septiembre

Belizario Reyes

19/09/2020 | 11:05 AM

Un día después de la manifestación y bloqueos en la Zona Dorada, decenas de pescadores trabajan esta mañana en las embarcaciones para salir en nueve días a las capturas de camarón en altamar.

Hoy, ningún funcionario del Gobierno del Estado o del área de pesca estatal o federal ha acudido a reunirse con ellos, dijeron pescadores en los muelles del Parque Bonfil.

"Yo no he visto a nadie (algún funcionario público)", agregaron los trabajadores consultados.

Añadieron que en algunos casos se esperaba probar motores entre ayer y hoy, pero no se ha hecho, posiblemente esa labor se realice el lunes, porque algunos barcos ya tienen que salir el próximo viernes o sábado vía lastre hacia Altata o Perihuente, para esperar allá el inicio de la temporada de capturas del 29 de septiembre.

Este viernes cientos de pescadores de altamar y algunos armadores realizaron una manifestación en la Avenida Camarón Sábalo hacia la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, donde bloquearon esta vialidad en ambos sentidos, en demanda de subsidio al diésel marino por parte del Gobierno federal.

Al no ser recibidos por las autoridades de esta dependencia, avanzaron hacia los hoteles propiedad del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, donde establecieron un bloqueo durante dos horas.

Del Mandatario estatal, dijeron que no ha encabezado las gestiones ante el Gobierno federal para lograr dicho subsidio, y que en vez de escucharlos ayer, los amenazó con enviarles la Guardia Nacional para retirarlos.

Esta mañana no han realizado ninguna manifestación y continúan con los arreglos de las artes de pesca, prueba de motores y, en pocos casos, ya se comienza a cargar combustible en las embarcaciones.

"Ahorita lo que están haciendo algunos es saliendo a prueba de máquinas, 'winches' (artes de pesca), salen ahí al frente de Barrón, con eso ya tienen desde que empezó la semana para acá", dijo Rafael López, tripulante de una de las embarcaciones.

Añadió que tenía conocimiento que sería en esta semana cuando comenzarían a cargar combustible pero no fue así, por lo que se espera que sea del lunes en adelante.

"A lo que se oye, creo que un 60 por ciento (del total de las cerca de 500 embarcaciones camaroneras de Mazatlán) es lo que va a salir nada más", continuó Rafael López.

Aunque la capacidad de combustible de un barco sea mucha, no le echan todo porque está caro dicho energético, en promedio en Mazatlán está a 21 pesos el litro.

También dijo que aún se tiene la esperanza de que antes de que inicie la temporada de capturas en altamar, se otorgue el subsidio al diésel marino.

"Pues es la esperanza que tenemos, que llegará, pero a lo que queremos nosotros, a la realidad son cosas muy distintas", expresó.

Otros trabajadores también expresaron que siguen los preparativos en los barcos que sí van a salir a pescar, con la prueba de máquinas, artes de pesca, entre otras.

Dijeron que en otros barcos de plano no van a salir y nadie se acerca a preguntar si hay trabajo.

También manifestaron que si la pesca no fuera rentable, no hubiera armadores que estuvieran comprando barcos, hay algunos que tienen hasta 40 barcos atuneros además de embarcaciones camaroneras, por lo que si quisieran cargar combustible para salir a la pesca, lo podrían hacer para apoyar a la gente y no dejarla sin trabajo.

"El dueño no está con el jodido, está para sus bolsillos", añadieron personas consultadas que pidieron anonimato.