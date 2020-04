En el Mundial del 86 Ã©ramos una banda de perros: Maradona

En el Mundial del 86 éramos una banda de perros: Maradona

Viajamos a México y ahí el grupo se hizo fuerte, agregó el DT de Dorados

Noroeste / Redacción

En diálogo con el sitio oficial de AFA, Diego Armando Maradona mostró su versión más auténtica. Recordando el plantel con el que logró ganar la Copa del Mundo en 1986, el astro argentino protagonizó una particular confesión sobre las cualidades de esos futbolistas. Él incluido, claro.

"Fuimos con un equipo mediocre. Pero cuando nos juntamos en Barranquilla, nos miramos a la cara y nos dijimos que teníamos más equipo de lo pensado. El tema es que unos días después jugamos contra Junior y no pasamos de mitad de la cancha. Eramos malos, malísimos, una banda de perros, no podíamos tirar una pared, ja. Después decidimos no ir a Bogotá. Viajamos a México, y ahí el grupo se hizo fuerte".

A su vez, Diego desmitificó la lesión de Daniel Passarella y aseguró que no jugó en el Mundial 1986 por cuestiones futbolísticas.

"Se echó solo del Mundial de México, porque decía que teniendo en la cabeza a Menotti, no se podía jugar con Bilardo. Sin embargo yo también tenía en la cabeza a César y salí campeón con Carlos".

Por otra parte, Maradona reveló detalles inéditos del gol que convirtió ante Inglaterra con la mano.

"Se me ocurrió una idea. meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. ¡Miro y la pelota está en la red! Entonces, ¡empiezo a gritar 'gol, gol!'. Y Checho, el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano. 'Callate la boca, boludo, y abrazame', le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me pregunta: '¿No me digas que fue con la mano?. Y le respondo lo mismo. 'Después te cuento, Valdano, dejate de hinchar las pelotas'".

(Con información de Yahoo)