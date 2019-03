En el PAN estamos huérfanos de líder y ya estuvo bueno de tanta tibieza, exclama líder panista

Urge relevo en la dirigencia estatal porque la actual ha estado ausente, pasiva y no abandera ninguna causa social, fustiga Ramón Alberto Urías Camacho

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN._ “¡La verdad es que ya estuvo bueno de tibieza de los panistas!”, exclama el dirigente Ramón Alberto Urías Camacho.

El PAN en Sinaloa, lamenta, desapareció de la agenda pública y los militantes están “huérfanos” de liderazgo.

El sello, la mano del albiazul en la entidad, asegura el líder angosturense, “no se ve por ningún lado”.

Ni en la dirigencia que encabeza Sebastián Zamudio Guzmán ni en el Congreso local, donde se tienen sólo dos diputados.

“No vemos (al PAN) en ningún parte, ni en el Congreso ni hacia afuera en la ciudadanía, en ninguna parte”, concluye.

Urías Camacho, al igual que otros dirigentes municipales y cabezas de corrientes, han sumado voces para pedir ya el relevo de Zamudio y renovar la directiva estatal.

“Esta dirigencia ha sido muy pasiva, no hay un programa, no hay un proyecto, no hay un liderazgo, que nos diga ‘esta es la ruta a seguir, para recuperar la confianza de los ciudadanos’”, cuestiona.

Los militantes, dice, han sido respetuosos de estatutos, reglamentos, pero ya de basta de ser “tibios”.

“Los militantes esperan del PAN más acción, ser más contundentes; la ciudadanía quiere que tomemos acción, que encabecemos causas”, sostiene.

Urías Camacho admite que si “tocaron fondo” fue porque tenían la confianza de que se iba a “recomponer” el partido en Sinaloa.

“La verdad que confiamos en ellos (dirigentes actuales), les dimos el voto de confianza, pero lamentablemente ya vemos que no se cumplió, que ya se cumplieron los plazos para que permanezcan, queremos que se vayan”, sostiene.

Los panistas, dicen, no quieren otro año “pasmados”, ya que la ciudadanía les exige resultados, que encabecen causas sociales y no lo están haciendo.

Acción Nacional, admite, ha desaparecido de la agenda pública.

“El PAN no encabeza nada, no encabezamos ninguna causa social, queremos que la ciudadanía se sienta parte de que el partido está haciendo algo por ellos, necesitamos que la dirigencia participe, no podemos hacerlo solos, vemos que lamentablemente la actual dirigencia no hace nada”, abunda.

“Ya los panistas, los ciudadanos”, añade, “quieren gente que ‘le entre al toro por los cuernos’ y que tenga ese coraje, ese valor de enfrentar la problemática que se está presentando en todos los sectores”.