En el PAN ya se pusieron los 'contadores' a la espera de que se vaya AMLO: Goicoechea

El empresario mazatleco señala que no están en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero sí en muchos de los temas, como las energías limpias y las inversiones que ahuyenta

Alma Soto

Emilio Goicoechea Luna, político y empresario mazatleco, manifestó que personalmente coincidía con muchos de los proyectos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al paso del tiempo su actuación ha frenado la inversión en el País, y evita el avance de las energías limpias, por ejemplo.

“Ya pusimos los contadores para ver cuántos días le quedan para que se vaya, porque no es un daño personal, es un daño al País, la energía limpia hoy se está produciendo a costos equivalentes al 20 por ciento de lo que produce la Comisión Federal de Electricidad, y la venden más barato, directo al consumidor”, declaró.

Porque a pesar de que es menos costoso para los consumidores y menos dañino para el ambiente, recalcó, el señor Manuel Bartlett, director de la CFE, y el Señor Presidente, se oponen.

Si tienen a alguien que haya perjudicado a la CFE, que lo metan a la cárcel y que dejen trabajar a una industria que está haciendo bien para el País, eficiente, que genera impuestos, en contra de una empresa que es un fondo que nunca acaba, a la que hay que estarle inyectando recursos, que finalmente no es problema ni de Bartlett ni de López Obrador, sino un problema histórico, manifestó.

“Hoy quieren tapar la ineficiencia de los monopolios hostigando a los que estamos produciendo más barato, más eficiente y sin perjudicar al medio ambiente, con cosas que no entendemos”, reiteró.

Señaló que no cree que López Obrador quiera ahuyentar la inversión, pero sí que es un Presidente que no escucha, que no lee, que no se prepara e improvisa todos los días y todo aquel que improvisa se equivoca y luego no quiere corregir.

“El que mucho habla se equivoca mucho, y el que no se prepara para hablar, más todavía, eso es lo que le pasa al Presidente, tenemos un tipo especial, diría yo, y no lo quisiera ver arrinconado, porque una persona arrinconada y no preparada es muy peligrosa”, declaró.

Ojalá, expresó, que estos dos años lo hayan atemperado, pues no apuestan contra él, le desean lo mejor porque quieren que le vaya bien al País.

Dijo que él no está en contra ni del Tren Maya ni del Ferrocarril del Istmo, que incluso él impulsó como Senador; aunque con el aeropuerto sí se equivocó y le va a costar muchísimo, porque habló de corrupción y no podía desdecirse.

“Tenía muchas salidas y por defender una promesa de campaña, cometió un error terrible y ese estigma lo va a llevar hasta el día que viva en este mundo.

Consideró que el manejo de la economía no está tan mal, pero sí se le va a ir la inversión porque la ahuyenta, y ahí está el caso de Mexicali, donde la planta cervecera cumplió con todos los requisitos y López Obrador los echó.