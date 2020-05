En el Templo del Carmen de Culiacán entregan hasta 250 comidas por día a personas vulnerables

La próxima semana aumentará a 300 platillos, por lo que exhorta la comunidad a seguir donando lo que puedan para alimentar y llevar más despensas a colonias y comunidades apartadas de Culiacán

Leopoldo Medina

A solo seis días de haber comenzado con la misión de repartir comida hasta el 14 de junio, el Templo de Nuestra Señora del Carmen logra entregar hasta 250 platillos por día, y espera que esta cifra aumente a 300 la próxima semana.

El Padre Miguel Ángel Soto Gaxiola habló que la respuesta ciudadana ha sido positiva, lo que ha sido clave para que esta iniciativa funcione en beneficio de quienes no tienen para comer por la falta de trabajo.

Soto Gaxiola destacó que agricultores, empresarios y particulares de Culiacán han reaccionado ayudando cuando en Sinaloa se presenta alguna catástrofe, o como en esta caso, una pandemia.

“En el comedor estamos dando un promedio de entre 200 y 250 comidas diarias, y probablemente desde la próxima semana la aumentaremos a 300 diariamente. Por una parte tenemos a empresarios que pagan 200 comidas, y por otro lado está un grupo de restauranteros que envían 100 platillos más, no son sobras, es comida de calidad”, señaló el sacerdote.

En el Templo del Carmen se inició dando 100 comidas, a los dos días se aumentó a 200, y a partir del lunes 25 de mayo se otorgarán 300, debido a la cantidad de personas que cada día llegan a pedir alimento.

Soto Gaxiola resaltó que se tienen aseguradas 250 comidas hasta el 14 de junio, pero no terminará ese día, ya que se continuará con esta labor, mientras la gente, empresarios y restauranteros sigan colaborando.

“Nos estamos programando porque viene el tiempo más difícil, termina mayo y con él la producción de la papa, pepino, tomate, chile morrón, se nos va a dificultar todo, y no es solamente que no vaya haber verdura, sino que esto generará desempleo en los campos agrícolas, con miles de personas que se quedarán sin trabajo”.

Ante tal panorama, el Padre indicó que ve con empresarios y agricultores cuáles serán los productos que sí podrán dar a partir de junio, si ya no se va a contar con la verdura antes mencionada, y optar por otras para preparar las comidas.

“Los productos que vamos a necesitar para suplir las verduras que ya no vamos a tener próximamente, son frijol, arroz, garbanzo, harina, atún y pollo, esto es lo que más se necesitará durante los días que vienen”.

Respecto a cómo se ha comportado la gente, Soto Gaxiola señaló que quienes van por comida, lo han hecho con mucho orden, siguiendo las indicaciones de la sana distancia, aunque nunca falta alguno que quiera romper las reglas, pero es corregido por los voluntario.

“Hay mucha gente que ha criticado esta acción, se quejan y se fijan en el tipo de gente que viene a pedir comida, algunos bien vestidos, otros no, pero no se ponen a pensar si esa persona viene así porque anda buscando trabajo y tal vez no ha comido, pero aquí a todos se les da comida hasta donde alcance, el que critica es el que generalmente no ayuda, y el que no ayuda todo lo ve mal”.

Soto Gaxiola resaltó que además del comedor, su otra tarea fuerte es entregar despensas, donando más de 2 mil despensas diarias a personas de las afueras de Culiacán, que son transportadas en 15 camionetas.

Estas despensas llegan a las colonias y comunidades de Villa Verde, Valle Real, Díaz Ordaz, Loma de Rodriguera, Capistrano, Aguaruto, La Mora, El Tule, El Salate, Bebelamas, Bartolo, El Limón, La Libertad, Valle Escondido, Sánchez Celis; llegan tanto a parroquias como a voluntarios que ayudan con la distribución.

“La necesidad es mucha, y desde aquí hago un llamado a la solidaridad, hoy más que nunca los sinaloenses tenemos que ser más solidarios con los más necesitados, y yo quiero contribuir, dando la imagen que los sinaloenses somos a todo dar, gente honesta, trabajadora, y compartida, así que invito a seguir con la solidaridad”, resaltó el sacerdote.

Desea donar

El centro de acopio está ubicado en el Templo de Nuestra Señora del Carmen, ubicado por las calles Andrade y Francisco Villa, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, teléfono 7120407.