En el valle de Escuinapa, habitantes describen como minihurucÃ¡n la lluvia del sÃ¡bado por la noche

En el valle de Escuinapa, habitantes describen como minihurucán la lluvia del sábado por la noche

Desde las 22:00 horas de ese día se fue la energía eléctrica y no ha vuelto, denuncian, pese a que la CFE dijo que ya se trabajaba en la zona

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Lo que vivieron la noche del sábado fue un "minihuracán", señalaron pobladores de El Palmito del Verde, quienes cumplieron más de 36 horas sin energía eléctrica y sin medios para comunicarse.

“Para nosotros fue fea la lluvia del sábado, desde las 10 (de la noche) nos quedamos sin luz, es hora que no la han puesto, fue un 'minihuracán', volaron 'caiditos’ de casa, plantas, invernaderos, estamos sin comunicación porque la luz no la han puesto”, dijo Cinthia Morales.

Quienes han venido a la cabecera municipal han aprovechado para cargar sus teléfonos, algunos buscan árboles o techos desde donde puedan tener señal para hacer llamadas.

Ha sido similar a lo que pasó con el Huracán Willa, la diferencia es que no se ve gente de la CFE trabajando para restablecer el servicio, y tampoco han recibido la visita de ninguna autoridad para saber cómo están o qué les hace falta.

Esta comunidad, junto con una calle de la comunidad de Celaya, son las afectadas por la falta de energía y el problema está ocasionando otros, pues los alimentos que requieren refrigeración ya se echaron a perder, manifestaron los pobladores.

“Está batalloso, porque no tenemos quién nos auxilie, la gente de la CFE que vino el domingo, porque según se quebraron y se cayeron algunos postes, no regresó, no se continuaron los trabajos, todo tenemos echado a perder, hasta plantas de chiles, la autoridad no viene cuando no hay nada, menos ahorita”, dijo Emilia Cruz.

Señalaron que el viento fue fuerte por varios minutos, acompañado por agua y desde las 22:00 horas que empezó la tormenta, la energía se interrumpió debido probablemente a la caída de la postería, pero ya han sido dos días que están padeciendo por calor, mosquitos y por ver cómo la despensa que requiere refrigeración, se echó a perder.

La CFE emitió un comunicado el domingo, donde señala que se trabaja en la zona de El Palmito del Verde y se esperaba que la noche del domingo el servicio de energía se restablecería, pero de acuerdo a los pobladores hasta las 12:00 de hoy continúan sin servicio.