En enero de 2021, México podría alcanzar 157 mil muertes por Covid-19: Universidad de Washington

MÉXICO._ Para el 1 de enero de 2021 habrán muerto 157 mil 264 personas en México, y más de 4 millones en todo el mundo a causa del Covid-19, estimó el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington.

De acuerdo con las cifras de la institución estadounidense, en el escenario “más catastrófico”, México registraría esas más de 157 mil muertes, pero, por el contrario, alcanzaría 130 mil decesos “en el mejor de los casos”.

De esta manera, el país latinoamericano ocuparía el cuarto lugar en fallecimientos provocados por el nuevo virus a nivel mundial.

Según el IHME, la proyección de decesos sería de 138 mil 828, en el escenario más probable.

Por otro lado, el instituto indicó que alrededor de 700 mil vidas se salvarían entre el periodo actual y el primer día de 2021, siempre y cuando se empleen las medidas de eficacia comprobada, como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social.

A su vez, señaló que sin las medidas sanitarias correspondientes, el mundo habría registrado para esa fecha casi cuatro millones de defunciones (3 millones 950 mil 843). Aunque en el mejor de los panoramas el número de muertes bajaría a 2 millones 811 mil 777.

PANORAMA ACTUAL

México llegó este jueves a los 616 mil 894 casos confirmados y a 66 mil 329 muertos por Covid-19, de los cuales 104 mil 590 contagios y mil 410 muertes corresponden a personal sanitario, informó el jueves la Secretaría de Salud de este país.

En el balance diario de la pandemia se confirmaron 5 mil 937 nuevas infecciones de coronavirus SARS-CoV-2, un aumento porcentual de 0.97 por ciento respecto a los 610 mil 957 anteriores y 513 muertos, el 0.77 por ciento de incremento comparado con los 65 mil 816 del reporte previo.

En rueda de prensa, el director de Epidemiología del Gobierno de México, José Luis Alomía, confirmó que desde el inicio de la pandemia a finales de febrero, en el país un millón 393 mil 033 pacientes han sido sometidos a estudios de laboratorio.

De las pruebas realizadas, el 44 por ciento arrojaron un positivo al virus y otros 692 mil 319 dieron negativo a la infección, además de que 83 mil 820 siguen en espera de sus resultados por lo que se consideran casos sospechosos, señaló.

