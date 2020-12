En enero, es posible que se registre en Sinaloa un rebrote de casos de Covid-19 por aglomeraciones de fines de año

Humberto Valle Guerrero lamentó que la ciudadanía no esté tomando las medidas que dictan las autoridades de salud y sanidad para evitar más contagios; añadió que la gran cantidad de casos se están dando en los comercios y el transporte urbano

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Debido a la cantidad de aglomeraciones que se están viendo en los primeros cuadros de muchos municipios de Sinaloa en este mes de diciembre, Humberto Valle Guerrero, Epidemiólogo del Gobierno del Estado, ve posible un gran rebrote de Covid-19 para enero.

El funcionario estatal indicó que la ciudadanía no está tomando las medidas necesarias para evitar contagios, además señaló que los puntos críticos, donde hay más riesgo de contraer la enfermedad son en los camiones urbanos, así como en los comercios.

“Claro que sí (es muy posible un rebrote) las aglomeraciones es el factor principal, lo que necesitamos es que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a concientizar informando a la población del riesgo que se está corriendo ahorita con los conglomerados de gentes que el comercio está provocando en el Centro de la ciudad y en los camiones”, mencionó.

“Fíjate bien, súbete a un camión y toma una foto, desde que se suben hasta que se bajan ve la actitud del pasajero, no hay responsabilidad completa, tanto el chofer como los dueños del camión permiten que la gente se suba y no guarde la sana distancia, a veces no llevan ni siquiera tienen alcohol para que el pasajero al subirse se lave las manos”, agregó.

“Arriba la convivencia está a menos de un metro, esto es un factor de riesgo muy grande, porque la gente la mayoría no tiene carro, la mayoría se mueve en camión y el conglomerado se produce en el camión y al bajarse del camión, y en el Centro y en su trabajo, y son pacientes que se están incubando ahorita, y que en siete o 14 días van a estar en los hospitales necesitando atención médica muchos de ellos”, profundizó.

Valle Guerrero explicó que no porque el semáforo epidemiológico esté en amarillo quiere decir que no puede haber más contagios, es por eso que pidió a la ciudadanía extremar cuidados para evitar más enfermos.

“Yo como epidemiólogo no descarto un rebrote, ojalá no se dé, pero sí les digo una cosa, la gente no está haciendo caso porque falta mucha información...ahorita desgraciadamente la gente dice 'estamos en amarillo no hay tanto riesgo' hay igual riesgo que en el anterior (semáforo rojo o naranja)'”, manifestó.