En enero se presenta plan maestro del Corredor T-MEC, entre Mazatlán y Canadá

Carlos A. Ortiz, director ejecutivo de Caxxor Group, asegura que es un mega proyecto, pero realizado en etapas

Alma Soto

Con financiamiento de Caxxor Group, a finales de enero de 2021 se presentará el Plan Maestro del Corredor T-MEC, mismo que integrará las propuestas de navieras y operadores logísticos y la parte del ferrocarril, informó Carlos A. Ortiz, director ejecutivo de Caxxor Group, en conferencia organizada por Coparmex Mazatlán.

Comentó que desde enero pasado han estado trabajando con el Gobierno de Sinaloa, específicamente con Javier Lizárraga Mercado, secretario de Economía estatal, analizando el proyecto, mismo que ya se tenía en el gobierno como Corredor del Norte y se hizo más incluyente con el nombre de Corredor T-MEC, y que podría ampliarse incluso hasta el Istmo de Tehuantepec, incluso desde el Río Suchiate.

Precisó que es un mega proyecto, pero en etapas, y la primera parte es la del ferrocarril, pues no hay de otra, si no está el ferrocarril esto no tiene sentido, un ferrocarril de última generación, primero los kilómetros de ferrocarril de Sinaloa a Durango y de una terminal de contendedores.

Y un puerto que ven sumamente viable, como una oportunidad de que México tenga un gran puerto en el Pacífico, que sea de clase mundial, altamente competitivo.

“Hay tanto rezago en infraestructura en Latinoamérica, que no es que este puerto vaya a ser de unas dimensiones desproporcionadas, pero este puerto de Sinaloa podría ser el más importante en materia de carga, es un reto importante, pero una oportunidad sumamente palpable porque está todo alineado: la inversión, la necesidad comercial, la visión de los tres países, el momento es idóneo”, manifestó.

La conferencia, en la que estuvo presente Lizárraga Mercado, estuvo coordinada por Jorge García Félix, presidente de Coparmex Mazatlán.

Ortiz comentó que siempre se cuestionaba por qué países que no tienen ni grado de inversión y viven en eterno conflicto social se podía hacer inversión en infraestructura mientras que en México, que tiene tantas ventajas, sobre todo geopolíticas, cuesta tanto hacer ese tipo de inversiones.

“La inversión institucional es sumamente poderosa, sobre todo en Estados Unidos, y una de las firmas que se maneja de forma exitosa es el National Standar Finance, que es una banca de inversión en infraestructura, lo que hice fue buscar aliarme con alguien que tuviera el acceso a los recursos, tener capacidad de inversión”, expresó.

Integró, además, a empresas de banca de inversión con experiencia de negocios de 8 mil millones, 10 mil millones de dólares.

En estos dos meses, dijo, se terminará de perfeccionar el plan, para estar seguros de que se pudo escuchar la voz de organismos empresariales y usuarios de esa infraestructura, se están haciendo estudios de altimetría y todo lo que tiene que cubrir el ferrocarril.

En cuanto al puerto, la primera etapa es una plataforma que incluye el desarrollo de la primera tecnología mexicana de puertos completamente patentada, un modelo de puerto incluso exportable.

El puerto, aclaró, estaría sobre la plataforma, no sobre dentro del recinto actual para no influir negativamente en la vocación turística del mismo; no dio la ubicación exacta.

Ortiz respondió preguntas de los participantes, una de ellas en el sentido de por qué Mazatlán y no Topolobampo para desarrollar el proyecto de puerto.

Dijo que las navieras pidieron un puerto en el Pacífico, que no tuvieran que entrar tanto al Mar de Cortés, por lo que es más viable Mazatlán que Topolobampo.

Lizárraga Mercado agradeció a Ortiz por darle a Sinaloa la oportunidad de industrializar al estado, en forma correcta y logística, conectado con el este de Estados Unidos y con Winnipeg, Canadá.