En Ã©poca de pandemia, JosÃ© de JesÃºs cambia libros por despensas

En época de pandemia, José de Jesús cambia libros por despensas

José Abraham Sanz

José de Jesús Torres Sánchez se asoma entre unas torres de libros en el mostrador, que le ayuda también a mantener la sana distancia con los visitantes de una casa que renta desde hace unos tres meses en la Colonia Tierra Blanca, en Culiacán.

Admite que no es un lector de libros, que prefiere que los demás los lean y luego le cuenten de qué tratan.

Tienen 63 años y es culiacanense arraigado, hijo de un vendedor de libros de cultura general, clásicos de la literatura, de leyes y de cine que se vino desde Mazatlán por un mejor futuro.

Se mueve lento, pero con seguridad. Se coloca el cubrebocas y empieza por el principio: no sabe bien cuándo empezó a cambiar despensas por libros y tampoco sabe cuándo va a terminar.

En la acera y la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el tramo de avenida Álvaro Obregón y Amado Nervo, José de Jesús coloca a diario una serie de letreros para avisar que además del pequeño centro de snacks que ha convertido el porche de su casa, también regala alimento a quien tenga hambre y presta libros sin compromiso alguno.

“Yo vendo libros de ciencias médicas, ahorita no hay venta de libros, porque no hay escuelas y las editoriales están cerradas y poco nos está llegando... bueno, ya abrieron la editoriales, la cosa es que hasta agosto quizá se activen las plazas, si acaso”, explicó.

“Y en este inter, pues hay que ingeniárselas, un plan B, y a mí se me ocurrió cambiar libros por despensas”.

En el porche de José de Jesús, detrás del refrigerador con refrescos, jugos y yogurth para beber, de los estantes de galletas y sabritas, tiene estantes llenos de libros, algunos clásicos, como La Divina Comedia o El Principito.

“Ahorita lo que menos les interesa a la gente es gastar y pues ahí están los libros o las despensas; me están trayendo también libros de acopio y los pongo a la mano, las 24 horas del día, ahí en la reja, los puede llevar a quien quiera leer”, dijo.

“Lo pueden llevar a su casa, lo pueden traer, lo dejan, se llevan otro, aquí no interviene el dinero para nada, es una labor cultura”.

José de Jesús asegura que esta labor en tiempos de pandemia le ayuda a evitar estar quieto.

“No estoy acostumbrado a estarme quieto, esta opción me mantiene con vida y estoy haciendo una labor social”, dijo.

“Aquí hay espacio para hacer acopio, que es lo principal y en eso estamos”.

Contó que vivía unos domicilios muy cerca de ahí, pero en un espacio más reducido; cambió de residencia a una más amplia, que hoy le permite tener más espacio para recibir libros.

“Está habiendo difusión, está habiendo, ha habido movimiento; no tengo ni 15 días con el acopio y le puedo decir que vienen de tres a cinco personas diarias, unos a traer, otros a llevar, hay interés de la comunidad”, señaló.

“Me han traído despensas, estudiantes agradecidos, algunos ya son triunfadores, otros están estudiando y se han solidarizado conmigo, otras personas también, quienes se han simpatizado por el asunto este, me traen despensas, he tomado lo que ocupo yo y si tengo excedente, por ejemplo, frijol, si tengo frijol de más, lo dejo ahi a la alcance de la mano, en la reja, con un anuncio”.

También dice que en ocasiones cocina avena, arroz o frijol y los mantiene en utensilios para ofrecerlo a quien lo necesita.

“Es para darle a personas que pasan con hambre, porque anda mucha gente con hambre en la calle, hay que mirarlos cómo andan sufriendo”, expresó.

José de Jesús aseguró que quienes se han acercado lo han hecho más por generosidad que a tener un interés por sacar algún provecho.

“Más bien han venido por generosidad, no vienen por el interés tanto por despensas o por libros, vienen por la generosidad, me traen, llevan los libros que ocupan y es una ruedita”, dijo.

“No sé en qué momento inicié, ni en qué momento voy a parar con esto, lo que sí me di cuenta, es que ya viene a buscarme gente, que ya se está corriendo la voz, que hay comida o hay algo, no sé si llegue un momento en el que ya no pueda”, expresó.

¿Y a usted qué tipo de libros le gusta leer?

Nada. Me gusta darles libros para que lean y luego me los cuenten.