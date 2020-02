En Escuinapa, agentes de TrÃ¡nsito se inconforman por aplicaciÃ³n dispareja del cero tolerancia

En Escuinapa, agentes de Tránsito se inconforman por aplicación dispareja del cero tolerancia

Los agentes viales señalaron que les piden que el cero tolerancia se aplique a ciudadanos, pero no a familiares de funcionarios

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Agentes de la Policía de Tránsito se inconformaron debido a que se les pide aplicar cero tolerancia a ciudadanos, sin embargo, indicaron que no se aplica de igual manera para familiares de funcionarios públicos.

Los elementos, que solicitaron el anonimato, comentaron que se han tenido dos casos en la aplicación de operativos como el del uso de cinturón y el estacionamiento en lugares adecuados.

En el primer caso un tío de la Tesorera Iliana Barrón Aguilar fue detenido debido a que se portó grosero, cuando se le solicitó se quitara de una rampa para discapacitados y aunque se le exhortó varias veces se mostró iracundo, señalando haber sido funcionario público en Mocorito y tío de la funcionaria.

“El señor les decía a los compañeros que lo que querían era dinero, que él ya había sido funcionario y que lo sabía, aunque se le llevó detenido, los llamaron y les dijeron que para aplicar la ley se tenía que usar el criterio”, dijo uno de los elementos que denunció el caso.

El señor, dijo, salió sin pagar ninguna sanción y probablemente tampoco la infracción pues se les señalaba una y otra vez que se tenía que aplicar el criterio pese a la explicación del sitio donde estaba estacionado esta persona y que tenía espacio para colocarse en otro lugar.

Otro caso ocurrió el viernes, señalaron, donde el hijo del regidor Gaspar Sarabia fue detenido después de que se negara a colocarse el cinturón de seguridad y empezara a insultar a los elementos.

“Se llevan al muchacho detenido que decía ser menor de edad y no era cierto, llegó la esposa del regidor a insultar a todos, después el regidor a pendejearnos por el trato según a su hijo, tampoco se hizo nada, ni sanción ni nada”, dijo uno de los elementos.

El regidor empezó a insultarlos, a señalarles que cómo se atrevían a hacerle eso a su hijo, incluso a amenazarlos con demandarlos e intentando golpear a los elementos a cargo de la detención.

Llegó al lugar la regidora de Morena Martha López Corona, se tuvo que llamar al Subdirector de Tránsito Jorge Castro Torres quien finalmente se hizo cargo de la situación.

“El problema es que nos dicen que la ley se aplique, luego solo es para unos cuantos, esos que quieren hasta pegarnos porque son familiares de funcionarios o hijos de regidores, cuando alguien te insulta se le tiene que sancionar, todo mundo se ríe de nosotros”, dijo un elemento.

Al respecto el Subdirector de Tránsito Jorge Castro Torres, reconoció que ninguna de esas personas pagó una sanción económica, pero indicó que sí se le mantuvo detenido al hijo del regidor, por espacio de hora y media en las celdas preventivas.

“Se ponen a los detenidos a disposición de Tránsito, no de la policía, por eso no se les puede aplicar la multa por parte del Juez, en el caso de la tía de la Tesorera yo no estaba, pero en el del hijo del regidor sí se le mantuvo detenido por hora y media” dijo.

Sí se apoya a los elementos, indicó, cuando se tienen este tipo de casos, no se les deja solo y el mismo Alcalde Emmett Soto Grave en este último caso les indicó que le dieran para “adelante” a la detención y que se aplicará la ley, manifestó.