En Escuinapa, algunos negocios no esenciales se han negado a cerrar pese a la pandemia

Saúl Acosta Alemán dice que se revocarán permisos a negocios que han sido omisos a las indicaciones de Salud

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Algunos negocios no esenciales han sido omisos y no han querido cerrar, por lo que se contempla la revocación de permisos que otorga el municipio, manifestó el Secretario del Ayuntamiento.

Contemplan además sancionar a personas que a las 21:00 horas estén circulando en las calles y no tengan una justificación para hacerlo, informo Saúl Acosta Alemán.

“Algunos negocios no han querido cerrar, son negocios no esenciales por lo que se contempla que, de seguir la negativa, habrá revocación de permisos de venta, se está haciendo operativos también para que la gente no ande en la calle después de las nueve de la noche” dijo.

Se están haciendo los operativos las 24 horas del día para revisar todas las áreas, negocios que no estén cerrados, personas que estén en reuniones o que estén yendo a sitios como la plazuela, sin una justificación.

Éstas serán llevadas a Barandilla y tendrán la sanción correspondiente, lo que también se aplicará a los negocios que se nieguen a cerrar, entre los que están también barberías, precisó.

“No es toque de queda, porque un toque de queda es que la gente se le evite salir a comprar nada, lo que buscamos es prevenir lo más que se pueda hay gente que anda en la plaza o tomando, sin una razón, sin negocio”, dijo.

Acosta Alemán informo que el Parque Miguel Hidalgo se cerró con cintas preventivas en su totalidad y se mantiene agentes de policía en el lugar, pues la gente seguía aglomerándose en el sitio para tomar camión a las comunidades.

Pese a que el sitio de pasaje se había cambiado a la calle Francisco I. Madero, las personas continuaban en el parque, vendedores no esenciales. por lo tanto también permanecían en el sitio, por lo que se optó por prácticamente clausurar el parque.

Indicó que no han considerado el cierre de frontera con el estado de Nayarit, pues el Alcalde Emmett Soto Grave, es respetuoso de los lineamientos que marca el estado y mientras el Gobernador Quirino Ordaz Coppel no defina qué se hará en este sentido, no se cerrará.

Informó que lo que sí se hará es colocar un filtro sanitario en La Concha, con personal de Salud, corporaciones de seguridad y auxilio, quienes estarán haciendo revisiones a quienes transiten al estado.