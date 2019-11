En Escuinapa, aÃºn no han presentado el informe financiero de las Fiestas del Mar

En Escuinapa, aún no han presentado el informe financiero de las Fiestas del Mar

De acuerdo al decreto del Patronato del Mar de las Cabras el Informe Financiero debió presentarse el 23 de junio pasado; el caso está en el Órgano de Control Interno, dice la Síndica Procuradora

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ En una evidente falta al decreto del Patronato del Mar de las Cabras y Fiestas del Mango en materia financiera, a casi seis meses de concluir la máxima fiesta del municipio, los organizadores no han presentado el informe financiero.

El decreto señala en su artículo 1, inciso g “Rendir un Informe Financiero detallado al Cabildo en Pleno, 30 días después de concluida la Fiesta del Mar de las Cabras y 15 días después de concluida las Fiestas del Mango”.

Lo que determina que el Informe Financiero debió presentarse el 23 de junio de 2019, pues las fiestas concluyeron el 22 de mayo, sin embargo, los detalles no se han presentado, pese a que dentro de la organización están regidores como Alberto Ramos Corona.

Desde que la organización se conformó llevando como presidenta a la directora de Atención Ciudadana Lucía Sarabia Pérez, así como a la Tesorera Iliana Barrón, nunca se presentó proyecto de egresos ni ingresos, compras, ni una planeación de la fiesta, lo que correspondía de acuerdo al artículo 20.

“El Patronato podrá realizar compras hasta por un monto de 200 salarios mínimos vigentes al momento de la compra, sin que se requiera autorización del H. Ayuntamiento, sí la compra excediera ese monto, requerirá autorización expresa del Ayuntamiento”, se señala, pero no hay datos sobre ningún monto ejecutado.

Pese a que se compró material eléctrico, accesorios para baños, tierra para mejorar estacionamiento y otros utensilios, con el argumento que no se les había dejado nada.

Las fiestas del Mar de las Cabras 2018 presentó un déficit de casi 500 mil pesos y se tienen en proceso a ex funcionarios públicos, como el ex presidente del Patronato Miguel Ángel Angulo y el ex secretario particular de Presidencia Carlos Eligio Inzunza, quienes no comprobaron gastos entre los 100 y 200 mil pesos.

Este año Las Fiestas del Mar tuvieron un incremento en costos a la población, pues de 250 que costaba el estacionamiento subió a 500, las enramadas aumentaron también sus costos en 100 pesos.

EL CASO ESTA EN EL ORGANO DE CONTROL INTERNO: SÍNDICA PROCURADORA

La Sindica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez, manifestó que el caso de la falta de presentación financiera del Patronato del Mar de las Cabras, ya está en el Órgano de Control Interno.

“Al Patronato se le hicieron solicitudes, dos o tres para que presentará las cuentas, el mismo Cabildo lo pidió, pero no atendieron nada, por eso se decidió pasar al Órgano de Control Interno”, dijo.

Son dos años en que las situaciones financieras de la máxima fiesta del Mar de las Cabras no tienen un manejo de transparencia, reconoció y que no son presentadas en el tiempo que corresponde de acuerdo al decreto.