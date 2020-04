En Escuinapa cerrarán estéticas, spas y hoteles. ¿Y las taquerías? Con servicio para llevar

El Director de Servicios Médicos Municipales, Javier Palomares Barajas, en reunión con los dueños de negocios les manifestó que es una decisión para prevenir contagios del Covid-19

Carolina Tiznado

03/04/2020 | 12:56 AM

ESCUINAPA._ Taquerías deberán dar servicio a domicilio, mientras que estéticas, spas y hoteles deberán permanecer cerrados.

Así lo informó a comerciantes el director de Servicios Médicos Municipales, Javier Palomares Barajas

"Estéticas, spas y hoteles deberán cerrar ya, en las taquerías se deberá solicitar para llevar", dijo.

Es una decisión del Comité de Salud a nivel federal, en los hoteles, estéticas y spas es porque hay un servicio donde el espacio de atención es menor a 1.5 metros y hay riesgo de contagios.

En las taquerías es mejor que solo sea servicio a domicilio, pues las personas no respetan el no estar cerca, aunque las mesas se coloquen de manera distante y por más que se les informe de las medidas sanitarias, no las acatan.

En la reunión con los dueños de estos negocios, les manifestó que es una decisión para prevenir contagios.

Les explicó que en el Hospital General no se llegan ni a 60 camas y los ventiladores no llegan a 3, tal vez habría capacidad para atender a las personas pero no en grandes cantidades.

"Solo hay dos o tres respiradores en el Hospital General, no se pueden recibir 60 mil pacientes", dijo

Las personas presentes en la reunión externaron su preocupación por el hecho, pues indicaron que están tomando las medidas preventivas, por lo que no entienden la razón de cerrar.

"No vamos a dejar de pagar renta, luz, nada, ustedes pueden tener un cheque seguro y no están afectados como nosotros", comentó una de las personas.

El médico ofreció que a través del Gobierno Municipal se busque a los arrendatarios para pedirles el apoyo e indicó que de su parte solo estaba informando las medidas preventivas, pero no podía ofrecer nada en materia económica.

"México no tiene cultura del ahorro, nos endeudamos y endeudamos, pero si cierro el negocio tampoco el Gobierno tiene cultura de tener un recurso para éstas contingencias, las rentas no esperan", argumentó otro de los presentes.

En caso de no cerrar, advirtió Palomares Barajas, habrá sanciones para esos negocios.

Los taqueros cuestionaron a la Directora de Bienes Patrimoniales y Regulación del Comercio, Rosalía Guzmán, si con esta decisión de no tener mesas y ocupar el espacio no habrá condonación del pago diario de piso, pues hay quienes pagan de 20 a 40 pesos diarios.

La funcionaria explicó que por el momento no hay esa instrucción y quienes salgan a vender deberán pagar.

Consideró como probable que después se pueda hacer esta acción.