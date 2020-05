En Escuinapa clausuran dos comercios por violar medidas contra el Covid-19

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Dos negocios han sido clausurados por no respetar las medidas sanitarias y tener abierto al público, informo la directora de Ingresos, Rosalía Guzmán López.

“Los dos negocios han sido clausurados porque han sido observados en operativos de Seguridad Pública”, dijo la funcionaria.

Informó que se trata de dos negocios, una de venta de loza y uno más de ropa, a la que se le había dado oportunidad de vender cubre-bocas, pero presuntamente también estaban ofreciendo servicio al público de manera directa.

Son negocios que han sido detectados por Seguridad Pública, mientras realizaban recorridos por el municipio, por lo cual se han colocado sellos de cierre, se dijo.

Manifestó que estos negocios tendrán otra oportunidad de ofrecer de nuevo su servicio al público a domicilio, después de que cumplan con las disposiciones que se les ordene o la multa.

Ésta fue una decisión de Seguridad Pública en su operativo, cumpliendo con los acuerdos que se tienen y en caso de que haya inconformidad por cómo se actúe, hablará con el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, para que estos operativos se den en ‘sintonía’ de respeto.

Informó que el viernes pasado la Dirección de Bienes Patrimoniales que dirige, quitó de la vía pública una taquería y un negocio de venta de agua, debido a que ninguna de las personas portaba cubre-boca, cuando es algo que se les indicó tenían que portar de manera obligatoria.

Los dos negocios se fueron a casa ese día, pero ya están laborando de manera normal.

CLAUSURAS HAN SIDO CON GRAN DESPLIEGUE POLICIACO

Vecinos y comerciantes del Centro dijeron que el cierre de dos negocios durante el domingo pasado, fue con gran despliegue policiaco, lo que les parece innecesario para cerrar negocios.

“Es una puerta pequeña la que tenían abierta, creo que por ahí despachaban, pero de pronto nada más vimos patrullas, niños corriendo, llorando, es innecesario el uso de la fuerza pública, con tanta gente, para cerrar o para amonestar”, señaló un comerciante.

Los comerciantes indicaron que han optado por ofrecer sus productos a domicilio, pero en algunos casos hay quienes tienen una puerta pequeña abierta, como fue el caso de uno de los comerciantes, misma que no da el paso a los clientes, solo entrega.

“Todos estamos desesperados, pero no todos pueden pagar a alguien para que le reparta a domicilio, dicen que ya se le había avisado que cerrara, pero es una puerta chica, no se mete gente, no aglomera gente, no entendemos qué hizo mal” señalo otro de los comerciantes y vecino de la zona.