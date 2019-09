En Escuinapa, colapsa estructura provisional en el Mercado Municipal

Las estructuras ubicadas en la explanada de la plazuela Ramón Corona fueron debastadas por los vientos de Narda

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. Los temores de los locatarios del Mercado Municipal instalados en la explanada de la plazuela Ramón Corona se hicieron realidad al prácticamente colapsar la estructura provisional bajo la que se resguardaban; las pérdidas son de miles de pesos.

“Nadie vino siquiera a asomarse de Protección Civil para ver cómo estábamos, la estructura empezó a vencerse, la lona se rompió, todo se echó a perder” dijo Manuel Bojorquez.

Los 17 locatarios que están en la zona, acudieron a trabajar de manera normal, el viento empezó alrededor de las 8 de la mañana, algunos ya tenían preparados alimentos para vender.

Con el viento y la lluvia, la estructura de fierro se empezó a vencer sobre dos locales comerciales, la lona se rompió.

La gente salió del lugar para resguardarse, la harina de los tradicionales “bollitos” y la tradicional “nieve de garrafa” se echó a perder, se quedó dentro de los locales entre el agua.

Los hornos de microondas, refrigeradores, estufas, están bajo la lluvia, sin ningún tipo de protección, señalaron locatarios.

“Hablé con el Secretario de Desarrollo Económico, me dijo que desde principios de septiembre se debió licitar la obra de nuevo, no lo hicieron, ese director de Obras Públicas no funciona que lo saquen”, señaló Bojorquez.

El Alcalde Emmett Soto Grave, está engañado por su director de Obras Públicas José Guadalupe Ríos Rodríguez, indicó, pues mientras en una reunión le dijo que las lonas y estructuras estaban bien colocadas, el viento y lluvias de la depresión tropical “Narda” ya les demostró que no es así, que es lo que ellos como locatarios les denunciaban, que no era seguro tenerlos ahí.