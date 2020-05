En Escuinapa considerarÃ¡n dar marcha atrÃ¡s a apertura de negocios, si aumenta cifra de contagiados de Covid-19

Noroeste para iOS Lleva en tu smartphone las mejores noticias de Noroeste. ¡Se parte de nuestros suscriptores! Instalar app

En Escuinapa considerarán dar marcha atrás a apertura de negocios, si aumenta cifra de contagiados de Covid-19

Saúl Acosta, secretario del Ayuntamiento, informa que e 1 de junio no todos los negocios no esenciales abrirán sus puertas, y que estarán pendientes de que se cumplan las normas sanitarias, el uso de gel, cubrebocas, pues de no hacer eso, los negocios serán clausurados

Carolina Tiznado

28/05/2020 | 3:30 PM

Foto: Noroeste

ESCUINAPA. _ De incrementarse número de contagios se podría considerar nuevamente el cierre de negocios, informó el Secretario del Ayuntamiento; no hay fecha para regreso de camiones de pasajeros. Saúl Acosta Alemán informó que estuvo en una reunión virtual con la Secretaría de Economía y se habló del tema. “Hemos hablado del tema con la Secretaría de Economía y si el número de personas afectadas aumenta, se da marcha atrás y se cierran de nuevo los negocios”, comentó. El funcionario indicó que también se habló de que son el primer municipio en tomar medidas como dar cursos de capacitación a los comerciantes y realizan cartas-compromiso para seguir previniendo los contagios de Covid-19, algo que podrían replicar en otros municipios. El 1 de junio, informó, no todos los negocios no esenciales abrirán sus puertas, en el caso del municipio estarán pendientes de que se cumplan las normas sanitarias, el uso de gel, cubrebocas, pues de no hacer eso, los negocios serán clausurados. Seguirán sin permitir fiestas y en el caso de los comercios no esenciales, cada municipio deberá tomar decisiones de acuerdo al contexto y a la situación de salud pública que se viva en cada lugar. “En nuestro caso, si vemos que aumentan los casos, se vuelven a cerrar los negocios, es como estar en semáforo rojo de contagios, se van a tomar en cuenta las condiciones de cada lugar”, señaló. Acosta Alemán añadió que, en el caso del 1 de junio, los negocios que no van a regresar son las terminales de autobuses, continuarán sin operar y no hay una fecha determinada para su reactivación. “El 1 de junio no es garantía que las centrales de camiones se vuelvan a abrir, vamos a hacer análisis, pero son camiones que van a epicentros de contagios como Mazatlán y Culiacán, así que no hay fecha de cuándo vuelven”, dijo el funcionario. Mencionó que es difícil controlar a las líneas de autobuses que viajan a otras ciudades, pues aunque se les pide un número mínimo de personas, vienen recogiendo pasajes de comunidades y eso puede ocasionar más problemas. #Ayuntamiento de Escuinapa

