En Escuinapa, dejan a maestros de secundaria sin su base

Profesores de la secundaria Eligio Díaz denunciaron que la SEPyC les entregó la basificación, pero ahora los dejaron sin base y si pago

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Sin pago, sin base y sin certidumbre laboral se quedaron cinco maestros de la Secundaria Federal Dr. Eligio Díaz V, pese a que su nombramiento fue entregado en un acto masivo por parte de la SEPyC y Gobierno del Estado.

Los profesores señalaron sentirse burlados por parte de las autoridades educativas y del Gobierno del Estado, pues de las manos del Secretario de Educación Pública Juan Alfonso Mejía y del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, les hicieron entrega de sus constancias y ahora les señalan que su pagó se cortará el 16 de febrero.

“Dicen que la basificación fue rechazada en la Ciudad de México, que las claves no son las correctas, pero tampoco nos ofrecen una solución, hacemos del conocimiento público los atropellos que está cometiendo la Secretaría de Educación Pública y Cultura, mismos que atentan contra nuestra estabilidad laboral”, señaló uno de los inconformes.

Indicaron que recibieron nombramiento base con código 95 el 16 de agosto de 2019 y se les señaló que se cambiarían a código 10 que es alta definitiva el 17 de febrero de este año, al concluir los 6 meses y 1 día que dicta la ley.

El 30 de octubre de ese año se convocó a los maestros del listado a un evento masivo para hacer la entrega de la constancia de basificación de las manos del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, del Secretario de Educación Pública Juan Alfonso Mejía López y del Secretario General del Sindicato Sección 27 Edén Inzunza Bernal.

Las autoridades sindicales solo les dicen que deben entablar una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para que se les otorgue la basificación, pero esta es una basificación que ya tenían, indicaron, además que una demanda laboral llevaría entre 3 y 10 años, lo que representa un daño a su economía pues no percibirían ingresos.

“Nos dicen que el proceso de demanda podría durar de tres a diez años, cuando era una base que ya habíamos ganado conforme a derecho y hoy nos la quieren arrebatar, las autoridades sindicales parecen estar más del lado del patrón que del colectivo docente a quienes tienen que defender”, dijo otro de los afectados.

Existe además la posibilidad de que contraten personal para esas horas que ellos ya habían ganado como trabajadores, por lo que consideran que es una falta de respeto lo que les están haciendo.

Las autoridades sindicales además les señalaron que este asunto no debía hacerse público, no se deberían parar labores, ni mencionarse a los medios de comunicación, pero ellos no pueden permanecer sin hacer nada cuando se les está afectando de manera laboral, precisaron.

“Nos sentimos ofendidos e inconformes por la falta de seriedad de la Secretaría de Educación Pública y Cultura en sus procesos, parece que somos víctima de una broma o una burla al entregarnos nombramientos con las autoridades máximas para luego decirnos que hubo un error administrativo y no procedió la basificación”, dijo otro inconforme.

Exhortaron al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, al Secretario de Educación Pública Juan Alfonso Mejía López, al Secretario General del Sindicato Sección 27 Edén Inzunza Bernal, a que se les dé una solución inmediata y se les entregue el nombramiento con código 10 correspondiente a la base definitiva.

“Durante el último Consejo Técnico que tuvimos, el Secretario de Educación Pública de la Federación dijo que hoy los maestros debemos estar tranquilos, porque tenemos seguridad laboral, entonces alguien no está haciendo su trabajo porque sabían que esas claves no eran las correctas y la SEPyC nos las entregó”, puntualizaron.