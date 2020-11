En Escuinapa detectan hasta 900 niños que laboran en el campo, pero pueden ser más: DIF Sinaloa

Por ello se hacen reuniones ente las diversas dependencias, para que cada una asuma el rol que le corresponde, dice Jorge Luis Sañudo

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Los datos arrojan que hasta 900 niños laboran en los campos agrícolas del municipio, advirtió Jorge Luis Sañudo Sañudo, representante de la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Sinaloa.

“Hemos detectado hasta 900 niños por temporada en los campos agrícolas, si esos son los detectados, seguramente hay más”, dijo.

Los números al respecto no son claros, pues hasta el momento el trabajo infantil no se contabiliza, no se tienen datos precisos que arrojen el número de menores que están trabajando.

No los contabiliza INEGI, ni los gobiernos del Estado o del Municipio, pero es una realidad que existe esta práctica y se tiene que seguir trabajando para erradicarla.

Manifestó que por ello se hacen reuniones ente las diversas dependencias, para que cada una asuma el rol que le corresponde, el trabajo que tienen que realizar para apoyar en el combate al trabajo infantil.

Se tiene que concientizar y trabajar entre las autoridades, dijo.

Ésta es una situación que les preocupa, por ello se están haciendo reuniones entre las diversas dependencias, que permitan asumir acciones y conciencia para evitar el traslado de menores al campo, que los reglamentos se cumplan.

Que se apliquen las sanciones para que los niños no sean llevados a laborar en el campo, manifestó.

Por ello, desde mañana inician operativos para detectar mano de obra infantil.